Apesar dos índices, é possível deixar sua casa protegida e viver com mais segurança e tranquilidade. Saiba como

O que você leva em consideração na hora de escolher um bairro para morar com sua família? Certamente, a segurança é um dos itens mais importantes, afinal, além de conforto, viver com tranquilidade é fundamental.

Por isso, para algumas pessoas, saber se uma região é perigosa ou não é decisivo no momento de decidir onde irá comprar ou alugar uma nova casa ou apartamento.

A boa notícia é que com alguns cuidados, é possível tornar seu lar um ambiente protegido e tranquilo para sua família.

5 bairros de Curitiba com maior quantidade de crimes contra o patrimônio

Dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp/PR) apresentam uma classificação dos bairros de Curitiba e suas quantidades de crimes contra o patrimônio, referente aos seis primeiros meses de 2021.

No total, a capital paranaense teve 42.354 crimes no período, o que representa um aumento de 18%, se comparado à mesma época de 2020, quando foram registrados de janeiro a junho 35.741 ocorrências.

Sendo assim, Centro, Sítio Cercado, Água Verde, Boqueirão e Cajuru são os cinco bairros mais perigosos de Curitiba, em números absolutos, entre os casos de furtos e roubos comunicados à polícia no 1.º semestre de 2021.

Como ter mais segurança em casa?

Você não precisa e nem deve ficar assustado, pois é possível viver bem com a ajuda de algumas ferramentas tecnológicas de segurança. E o melhor disso, sua casa ou até mesmo comércio podem ficar protegidos com rapidez e praticidade.

Uma boa alternativa para garantir a proteção máxima da sua residência é contratar uma empresa especializada, como a Alcatraz Segurança, genuinamente curitibana que é referência em segurança eletrônica.

A Alcatraz Segurança instala e monitora os mais modernos sistemas de alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica e ronda eletrônica.

Soluções completas para proteção do seu patrimônio

Com uma equipe treinada e especializada, responsável por detectar todas as vulnerabilidades da sua casa, a Alcatraz consegue oferecer uma solução personalizada e um projeto eficaz para a segurança do seu patrimônio.

Para atender a sua necessidade, a Alcatraz trabalha com equipamentos de última geração para prestar os seguintes serviços:

Alarmes monitorados;

Câmeras de segurança;

Cerca elétrica;

Ronda eletrônica;

Teclado com botão de pânico;

Aplicativo exclusivo para monitoramento através do celular ou tablet;

Monitoramento 24 horas;

Atendimento da equipe tática 24 horas, todos os dias.

Sistema Express

Uma forma rápida e prática de proteger o seu lar é com o sistema Alcatraz Express. Com câmeras e alarmes sem fio, o que demanda menos infraestrutura, o sistema tem instalação ágil, praticidade e custo reduzido (a partir de R$ 299,00 para contratar).

Aliás, a facilidade não é apenas referente à instalação dos equipamentos, mas também para o seu uso. Isso porque, em apenas um clique você pode acessar o aplicativo exclusivo da Alcatraz e da tela do seu celular (ou tablet) você pode:

Visualizar imagens das câmeras;

Armar e desarmar o alarme;

Acionar o botão de pânico;

Solicitar revisão e manutenção;

Acionar a equipe da Alcatraz.

