Vale a pena contratar o serviço de uma empresa especializada em segurança, para monitoramento 24 horas por dia

Se você deseja instalar um sistema de segurança eficaz para proteger sua casa, seus bens e sua família, as câmeras e alarmes monitorados podem ser uma boa solução.

Não importa se você mora em apartamento ou casa, se o espaço é grande ou pequeno, as câmeras de segurança trazem muitas vantagens, principalmente quando são instaladas em conjunto com alarmes, e contam com monitoramento 24 horas por dia.

Afinal, nada como poder sair e chegar em casa com tranquilidade, sabendo que a casa está protegida e o conforto e bem-estar da família garantidos.

Quais são as vantagens da instalação de câmeras?

Entre os vários serviços de segurança existentes no mercado, as câmeras de monitoramento são um excelente investimento. Isso porque, mesmo que no início dependa de um valor maior para instalação, com o passar do tempo existirá apenas o custo (bem econômico) para manutenção do equipamento.

Esta é uma ferramenta capaz de proporcionar mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Não é à toa que, aliado ao alarme, é um dos serviços mais efetivos do mercado.

Muitos casos de roubo são solucionados com a ajuda das imagens. Mas essas não são as únicas vantagens de contratar o serviço de câmeras de monitoramento para sua residência.

Protegem os pontos vulneráveis da sua casa

Antes de colocar as câmeras é preciso verificar quais são os pontos vulneráveis, capazes de favorecer a ação de bandidos. Para isso, o ideal é contratar uma empresa experiente, como a Alcatraz Segurança, que estudará os ambientes e avaliará os locais estratégicos para instalação.

Sistema CFTV

O Circuito Fechado de Televisão (CFTV) é um sistema de distribuição de sinais recebidos pelas câmeras instaladas nos locais específicos para gerar pontos de visualização.

Atualmente, já existem equipamentos com tecnologia de ponta, com imagens mais nítidas, maior capacidade de gravação e aparelhos mais resistentes. É o caso do sistema da Alcatraz Segurança.

Possibilidade de conectar aplicativos às câmeras

Algumas empresas de segurança disponibilizam para seus clientes aplicativos exclusivos, como é o caso da Alcatraz. Assim, com alguns cliques é possível visualizar as imagens dos cômodos monitorados, em tempo real, solicitar manutenção do sistema, e até mesmo acionar o botão pânico, entre outras funções.

Solicite as imagens quando precisar

A empresa de segurança armazena as imagens gravadas dos ambientes monitorados em servidores. Assim, quando você precisar, poderá solicitar os arquivos para ajudar em investigações ou outras necessidades.

Quais são as vantagens de um sistema de alarme monitorado?

Assim como as câmeras, esta ferramenta protege sua casa, tanto na parte interna, como na área externa. Isso porque o serviço de alarmes da Alcatraz utiliza uma série de equipamentos eletrônicos combinados para detectar e alertar sobre ações suspeitas no local.

Mas, para garantir a instalação de um sistema eficiente, é fundamental a elaboração de um projeto de segurança personalizado, feito após a identificação dos pontos de vulnerabilidade do imóvel.

Casa monitorada 24 horas por dia

O objetivo dos alarmes é detectar intrusos e evitar roubos. Por isso, além de gerar um alerta sonoro, o sistema transmite remotamente o evento à Central de Monitoramento da Alcatraz Segurança, que funciona 24 horas, todos os dias.

Com isso, no momento do disparo, a equipe toma todas as providências necessárias, disponibilizando o apoio tático para verificação do local.

Você não precisa comprar o equipamento

Um dos benefícios do serviço oferecido pela Alcatraz Segurança é que os equipamentos do sistema de alarme são fornecidos em regime de comodato, ou seja, são emprestados, para você não precisar se preocupar com a manutenção.

Essa é uma maneira econômica (já que o valor do empréstimo é acessível) e eficaz de manter seu patrimônio e sua família em segurança.

Monitoramento a dois cliques

Assim como acontece com as câmeras de segurança, o sistema de alarmes monitorados da Alcatraz Segurança pode ser acompanhado pelo celular ou tablet, através do aplicativo exclusivo.

Com isso, você consegue armar e desarmar alarme, mesmo estando longe de casa, acionar o botão de pânico, solicitar a presença de uma equipe, entre outras facilidades.

