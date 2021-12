O sistema Alcatraz Express é uma solução moderna, prática e econômica para a segurança da sua loja

Invasões e roubos na loja são os principais problemas enfrentados por quem tem um comércio, não apenas pelo prejuízo material, mas porque abala a tranquilidade de clientes, funcionários e do proprietário.

Por isso, a proteção do ambiente é tão importante para o funcionamento do negócio. Nessa hora, algumas medidas e dicas são essenciais para prevenir e evitar situações desagradáveis, deixando o estabelecimento menos visado por bandidos.

Se você está enfrentando uma situação semelhante e deseja tornar seu comércio mais seguro, este conteúdo é para você.

Quais as principais causas dos roubos em uma loja?

Talvez você não saiba, mas algumas situações podem deixar seu estabelecimento “convidativo” para a ação de pessoas mal intencionadas. Por isso, fique atento pois você pode estar cometendo algumas das falhas a seguir.

Não conhecer os riscos: se você não sabe quais as vulnerabilidades da sua loja, não tem como saber quais pontos merecem mais atenção e favorecem a ação de bandidos.

Arrumação dos produtos: a forma como você disponibiliza a mercadoria pode chamar a atenção de quem desejar roubar. Ou seja, deixar itens de valor, como celulares e computadores, sem proteção adicional aumentam as chances de furto.

Falta de um sistema de segurança: um dos principais motivos para seu comércio ficar suscetível a roubos é a falta de equipamentos de segurança, como câmeras de monitoramento e alarmes e não contar com uma equipe de segurança tática.

Como deixar minha loja protegida?

Agora que você já sabe quais falhas pode estar cometendo para incentivar a ação de bandidos e, assim, colocar seu negócio em risco, é o momento de descobrir como solucionar esses problemas e reforçar a sua segurança.

Conheça as vulnerabilidades da sua loja

Antes de decidir quais ferramentas de segurança você vai instalar em seu estabelecimento, descubra quais pontos favorecem a criminalidade, como áreas mal iluminadas, recuos que favorecem o esconderijo de alguém ou fechaduras ruins.

Preste atenção em cada detalhe, pois essa análise é indispensável para que você saiba exatamente onde precisa reforçar a proteção. Uma boa dica é contar com a ajuda de uma empresa especializada em sistemas de segurança, como a Alcatraz Segurança.

Isso porque a empresa, antes de entregar ao cliente um projeto de segurança personalizado, envia uma equipe treinada para analisar a loja e, assim, identificar quais as reais necessidades do seu espaço e equipamentos indicados.

Sua fachada está visível?

É importante manter a entrada da sua loja livre de qualquer produto, móvel ou objeto capaz de obstruir o caminho ou prejudicar a visibilidade. Assim, quem está fora consegue ver o que acontece dentro do comércio e, caso seja preciso, pode acionar a polícia ou segurança à distância.

Atenção a área do caixa

Quem fica responsável por receber os pagamentos dos clientes precisa ter visão total das pessoas e do espaço como um todo. Por isso, evite colocar expositores no balcão.

Isso também é importante para que os clientes e quem está do lado de fora consigam enxergar o balcão e, assim, alertar a polícia em caso de ação dos bandidos.

Invista em um sistema de segurança

Um sistema de segurança eletrônica é a opção mais eficaz para prevenir e evitar assaltos em seu comércio, até mesmo quando ele estiver fechado.

Mas para que o seu negócio fique ainda mais protegido, o ideal é contratar um serviço de monitoramento 24 horas por dia, como o da Alcatraz Segurança, que conta com uma moderna Central de Monitoramento.

A empresa instala e monitora os mais modernos sistemas de alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica e ronda eletrônica, contando também com uma equipe especializada, responsável por avaliar as necessidades de cada cliente e oferecer um projeto de segurança personalizado e eficiente.

Assim, quando os componentes do sistema são acionados representando alguma ocorrência no local monitorado, a Central de Monitoramento da Alcatraz recebe o chamado e imediatamente verifica a situação no local com ajuda do apoio tático.

Conheça a Alcatraz Express e proteja seu negócio

Há mais de 20 anos protegendo o patrimônio de grandes marcas, o Grupo Alcatraz também tem a solução ideal para a segurança da sua loja, com monitoramento eficiente 24 horas.

A Alcatraz Express é um bom exemplo disso. Com instalação rápida, o sistema possui menos infraestrutura, mais praticidade, pronta entrega e redução de custos.

Além disso, os equipamentos não possuem fios, como as câmeras de alta definição HD, com rotação 360º, armazenamento de imagens, zoom de até 8 vezes, detecção de movimento e visão noturna e infravermelha.

O sistema Alcatraz Express é muito fácil de usar, através do aplicativo da empresa. Assim, da palma da sua mão e de onde você estiver é possível visualizar as imagens das câmeras, armar e desarmar o alarme, acionar o botão de pânico e solicitar a revisão e manutenção do equipamento.

Certificada pela Polícia Federal, a Alcatraz realiza consultoria de projetos personalizados de segurança para comércios, condomínios, empresas e residências.

