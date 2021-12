A Alcatraz Segurança implanta e monitora os mais modernos sistemas de segurança eletrônica para proteger sua loja

Você tem um comércio e sabe como é importante receber a visita de clientes. No entanto, nem sempre quem entra na sua loja deseja comprar algo ou tem boas intenções.

Pensando nisso, reunimos neste conteúdo tudo que você precisa saber para implantar um sistema de segurança eletrônica no seu negócio e, assim, ficar mais tranquilo e protegido, mesmo fora do horário de expediente.

Identifique os pontos fracos e as vulnerabilidades da sua loja

Antes de espalhar câmeras e alarmes em seu comércio, é fundamental identificar quais são os pontos mais vulneráveis da sua segurança, que favorecem a ação de visitantes indesejados.

Você também precisa saber quais são as necessidades do seu negócio e, assim, descobrir o tipo de equipamento mais indicado para o seu sistema de proteção.

Para levantar essas informações com precisão, vale a pena contar com a assessoria de uma empresa como a Alcatraz Segurança, que é referência no segmento de segurança eletrônica.

Antes de preparar o seu projeto de segurança, os profissionais da Alcatraz Segurança visitam o seu estabelecimento para identificar quais as suas reais necessidades.

Elabore o projeto de segurança para sua loja

Após identificar as vulnerabilidades da sua loja, a equipe da Alcatraz vai elaborar um projeto de segurança personalizado, onde estarão detalhadas as necessidades do seu comércio e quais equipamentos são mais indicados para solucionar o seu problema de falta de proteção.

Neste projeto, também estará especificado qual será o local de instalação de cada equipamento, bem como a forma de monitoramento adotada em seu comércio.

Conheça a Alcatraz Express e proteja o seu negócio. É rápido e prático!

Instalação do sistema de segurança

Identificadas as deficiências e com o planejamento das soluções, é hora de instalar os equipamentos de segurança. Você pode fazer isso de duas formas: por conta própria ou através de uma empresa especializada.

Uma coisa é essencial e você não pode abrir mão. O seu sistema de segurança não pode falhar ou apresentar problemas com frequência. Por isso, a qualidade dos equipamentos e os cuidados na hora da instalação são essenciais.

Vantagens de contratar uma empresa especializada

A Alcatraz Segurança implanta e monitora os mais modernos sistemas de alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica e ronda eletrônica. Além disso, a empresa curitibana conta com uma Central de Monitoramento que recebe o chamado quando acontece alguma ocorrência em sua loja.

A partir daí, a central, que funciona 24h, verifica a situação e aciona imediatamente a equipe de segurança tática (certificada pela Polícia Federal) para comparecer ao local.

Outra vantagem do sistema de segurança da Alcatraz é o custo benefício. Com isso, ao substituir seu sistema de proteção convencional por um digital e moderno, você consegue reduzir seus custos em até 80% e aumentar a segurança do seu comércio.

Líder em segurança e tecnologia desde 2001

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Alcatraz Segurança é uma empresa genuinamente curitibana que se mantém em constante crescimento no setor de segurança, expandindo suas operações para todo o território nacional.

Com isso, a empresa presta os melhores serviços de segurança para sua empresa, através de uma das mais modernas centrais de monitoramento e rastreamento do país funcionando em tempo real.

Clique aqui e saiba mais sobre os equipamentos que a Alcatraz disponibiliza para proteger melhor a sua empresa.