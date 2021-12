Um sistema de segurança eletrônica personalizado de acordo com a sua necessidade é fundamental para deixar a casa protegida

Se você, como boa parte das pessoas, fica preocupado com a segurança não apenas na rua, mas também dentro de casa, este conteúdo é para você. Reunimos dicas importantes para lhe ajudar a ter um dia a dia mais tranquilo e protegido.

Seja em um simples passeio pela rua, uma ida à padaria ou qualquer outra atividade da nossa rotina, estamos sujeitos a ação de pessoas mal intencionadas e, nem mesmo quando estamos no conforto da nossa residência, estamos livres de situações desagradáveis.

Ainda bem que, com algumas mudanças simples e a ajuda das dicas que reunimos aqui, é possível prevenir e evitar situações que coloquem em risco a sua segurança e a da sua família.

Como ter mais segurança na rua?

Infelizmente, no cotidiano, podemos nos tornar vítimas de diferentes tipos de golpes. Por isso, vale a pena adotar algumas mudanças simples em nossa rotina e, assim, evitar ser o alvo da vez quando precisar sair na rua.

Tenha atenção a seu redor

Nada de andar por aí de cabeça baixa: erga o olhar e tenha uma visão detalhada de quem está à sua volta. Evite distrações quando precisar andar pela rua.

Mude de calçada quando perceber algo estranho

Se você caminhar de encontro a pessoas suspeitas ou desconfiar que está sendo seguido, não exite e mude o lado da calçada quantas vezes for preciso. Outra opção é procurar abrigo em algum comércio até ter certeza de que tudo está bem.

Ande apenas com o básico e necessário

Nada de encher a bolsa ou a mochila com itens desnecessários e levar grandes quantias de dinheiro e cartões de crédito. Quando precisar abrir a carteira, faça isso em um local reservado e, antes, certifique-se que ninguém está prestando atenção.

Atenção quando usar o telefone

Evite usar o celular em locais com grande movimentação, procure um local mais tranquilo, como alguma loja ou lanchonete.

Desconfie de todos

Evite conversas desnecessárias com quem você não conhece e jamais informe seus dados pessoais. Afinal, pessoas mal intencionadas só precisam de alguém distraído para agir.

Como ter uma residência mais segura?

Muros altos, cercas elétricas e câmeras por todo lado. Afinal, como é possível deixar a casa mais protegida? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar as falhas de segurança da sua residência.

Ou seja, não vai adiantar sair instalando todo tipo de equipamento nos cômodos se você não sabe quais são os pontos vulneráveis, capazes de ajudar a ação de criminosos.

Identificando as falhas

Nessa hora vale a pena contar com a assessoria de quem é especializado em segurança, como a Alcatraz Segurança.

Isso porque antes de propor quais equipamentos você deve instalar, os técnicos visitam sua residência para analisar as vulnerabilidades e qual a sua real necessidade.

Só após levantar essas informações é que a Alcatraz vai elaborar o seu projeto de segurança personalizado e eficiente, com indicação dos equipamentos, locais de instalação, entre outras informações importantes.

Sistema de segurança eletrônica

Você pode ter um sistema completo de segurança eletrônica em sua residência, combinando diferentes equipamentos que poderão ser monitorados por uma Central de Monitoramento 24 horas por dia de uma empresa como a Alcatraz.

A Alcatraz Segurança instala e monitora os mais modernos sistemas de alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica e ronda eletrônica, com suporte de uma equipe especializada.

E se você pensa que toda essa estrutura vai representar um investimento muito alto, fique tranquilo, pois o sistema da Alcatraz tem o melhor custo benefício, com mensalidades acessíveis para aumentar a segurança da sua residência.

Equipamentos para segurança da sua residência

A tranquilidade e o conforto de saber que está vivendo em um lugar protegido é o principal benefício proporcionado por um sistema de segurança eletrônica.

De acordo com a necessidade do seu lar, as ferramentas utilizadas podem variar, mas eles funcionam melhor quando associadas. Saiba quais são os principais equipamentos:

Câmeras de segurança CFTV;

Alarmes monitorados;

Sensores de movimento;

Cercas elétricas;

Ronda eletrônica;

Portaria Autônoma.

Vantagens do sistema de segurança da Alcatraz Segurança

Além da elaboração de um projeto de segurança, a Alcatraz disponibiliza assessoria para garantir atendimento rápido e personalizado para cada cliente.

Aliás, a agilidade é uma prioridade para a Alcatraz em todas as etapas do seu serviço. Com uma das mais modernas centrais de monitoramento, a Alcatraz é certificada pela Polícia Federal, com equipe de segurança tática para prestar atendimento rápido e seguro.

A Alcatraz também disponibiliza para seus clientes um aplicativo exclusivo, através do qual é possível visualizar as imagens das câmeras, armar e desarmar o alarme, acionar o botão de pânico e solicitar a revisão e manutenção dos equipamentos, tudo na palma da sua mão, pelo celular ou tablet.

Agora que você já sabe como andar mais protegido na rua e ter uma residência mais segura, conheça a Alcatraz Express.