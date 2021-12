Você pode contar com o suporte de uma empresa especializada em segurança, como a Alcatraz, para deixar sua casa segura

A segurança da sua casa não é artigo de luxo. Pelo contrário, é uma necessidade para que você e sua família vivam com mais conforto e tranquilidade.

Por isso, para ter uma rotina despreocupada, é importante colocar em prática algumas orientações e adotar soluções eficientes para proteção do seu lar.

Pensando nisso, reunimos neste conteúdo algumas dicas para te ajudar a tomar todos os cuidados necessários e prevenir situações desagradáveis.

Iluminação externa e sensores de presença

Locais pouco iluminados são ideais para criminosos se esconderem. Por isso, é fundamental contar com uma boa iluminação na parte externa da sua residência, distribuída por pontos estratégicos.

Nesse caso, os sensores de presença ajudam bastante, já que quando algum movimento é detectado, as luzes se acendem automaticamente.

Cuidado com a estética da sua casa

Evite deixar objetos de valor e eletrodomésticos, como computadores, equipamentos de som e televisores, próximos a janelas.

Além disso, não utilize cortinas translúcidas, que possibilitam a visualização do interior da sua casa, principalmente à noite quando as luzes são acesas.

A tecnologia como uma das principais aliadas

Quando o assunto é segurança residencial, vários equipamentos destacam-se como importantes aliados para oferecer tranquilidade a você e sua família.

Aliás, um dos serviços mais importantes para a proteção da sua casa é a segurança eletrônica, com ferramentas tecnológicas, integradas em um sistema, com a função de monitorar ambientes e pessoas.

Com isso, de acordo com a necessidade da sua residência, os equipamentos podem variar, mas de maneira geral, a segurança eletrônica funciona a partir da associação entre diferentes equipamentos.

Câmeras de segurança CFTV

Eficientes na inibição de furtos e invasões, principalmente quando funcionam associadas a um sistema de alarmes, as câmeras permitem obter a visualização em tempo real do local monitorado.

Em conjunto com elas, o Circuito Fechado de Televisão (CFTV) é um sistema de distribuição de sinais recebidos pelas câmeras instaladas em locais específicos para gerar pontos de visualização, permitindo também a gravação das imagens.

Alarmes monitorados

Utilizados para detectar e alertar sobre invasões, o sistema de alarme gera um sinal sonoro muito alto, capaz de inibir a ação de pessoas mal intencionadas.

Além disso, a Central de Monitoramento da empresa de segurança contratada para instalar e monitorar o equipamento recebe um sinal quando o alarme é disparado.

A Alcatraz Segurança, que é referência em segurança eletrônica, conta com uma das mais modernas centrais de monitoramento, com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Cercas elétricas

Utilizadas para dificultar e até inviabilizar a maioria das invasões, as cercas são compostas por central de choque, com bateria e sirene; hastes de aço galvanizado; isoladores de poliuretano e fio de inox.

Quando instaladas, havendo qualquer irregularidade ou violação ao sistema, uma sirene é disparada, o evento é detectado imediatamente e comunicado remotamente à central de monitoramento da empresa de segurança.

Soluções completas para proteção da sua residência

Com o compromisso de elaborar um projeto de segurança eficiente e inteligente, há mais de 20 anos a Alcatraz Segurança acompanha de perto as novidades do mercado para oferecer o que há de melhor para a segurança da sua casa.

Com soluções inovadoras e inteligentes, a Alcatraz tem atuação nacional e matriz na cidade de Curitiba e, assim, oferece a seus clientes um serviço completo além dos equipamentos de alta tecnologia:

Projeto de segurança inteligente e eficiente: a equipe da Alcatraz vai até sua casa para analisar a vulnerabilidade dos ambientes e identificar quais as suas necessidades de segurança, antes de indicar os equipamentos mais adequados.

Assessoria: para garantir atendimento rápido e personalizado, de acordo com a realidade de cada cliente, a empresa presta assessoria em momentos decisivos, como o melhor posicionamento das câmeras e a localização estratégica da iluminação.

Central de monitoramento 24h: A Alcatraz é certificada pela Polícia Federal, com profissionais capacitados e equipe de segurança tática para prestar atendimento rápido e seguro.

Alcatraz Express

A Alcatraz Segurança tem, ainda, soluções de rápida e fácil instalação, como a Alcatraz Express, com equipamentos sem fio, câmeras de alta definição, e tudo isso interligado à Central de Monitoramento 24h.

E o melhor, é que além de apresentar uma alternativa econômica sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura, o cliente não precisa efetuar a aquisição dos equipamentos, arcando apenas com a mensalidade pelo serviço prestado pelo tempo em que utilizar a solução.

