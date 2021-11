A Stock Car é a categoria de automobilismo mais famosa do Brasil, e ano após ano, os fãs da modalidade […]

A Stock Car é a categoria de automobilismo mais famosa do Brasil, e ano após ano, os fãs da modalidade são agraciados por uma disputa acirradíssima pelo título.Na temporada atual, o líder do torneio é o paranaense Gabriel Casagrande, que acabou de fechar uma nova parceria com a Pay4Fun, que estampa agora o seu veículo durante as provas.

Para aqueles que talvez não conheçam, a Pay4Fun é uma plataforma de pagamentos online inteiramente brasileira, que facilita a vida dos clientes na hora de realizar transações, já que proporciona um serviço prático, seguro e rápido.

Comemorando a parceria, Fabrício Murakami, CMO da Pay4Fun, afirmou que existe uma grande sinergia entre a empresa, a Stock Car e Gabriel Casagrande: “Nascemos no segmento de apostas esportivas e comprovamos que o automobilismo, a Stock Car em especial, tem milhões de fãs fiéis espalhados pelo Brasil, pessoas que conhecem o esporte e que vibram na mesma sintonia das pistas, o que torna esse segmento extremamente estratégico dentro do nosso plano de publicidade e, nessa esteira, não havia outro piloto na competição que tivesse mais sinergia com a Pay4Fun do que o Casagrande”.

Murakami também elogiou bastante o piloto, dizendo que Casagrande tem um espírito de luta e agilidade estratégica, assim como a companhia. Já Casagrande aponta que a parceria com a empresa deve ser duradoura, e que ele espera que os bons resultados dentro das pistas dê uma maior visibilidade para a companhia que agora lhe patrocina.

Campeonato acirrado

A temporada da Stock Car tem o seu grande final no Autódromo de Interlagos, no dia dia 12 de dezembro. Contudo, mesmo faltando somente duas corridas para o término da disputa, não há nada decidido, já que nove pilotos possuem chances matemáticas de se tornarem campeões. Somadas, as duas últimas etapas concederão até 112 pontos, e como as contas para o título utilizam a regra que descarta os quatro piores resultados da temporada, as possibilidades de combinações de resultado deixam a competição mais viva que nunca.

Obviamente, os quatro primeiros colocados são aqueles que possuem mais chances. Principalmente quando falamos de Gabriel Casagrande, que lidera o torneio com uma pontuação total de 336, e após os descartes ficaria com 334.

Na sua cola, vem o veterano e tricampeão Daniel Serra, o seu principal rival na briga pelo campeonato. Serra totaliza 311 pontos totais, mas com os descartes fica com 309. O piloto experiente acredita que tem grandes chances de superar seu adversário nas próximas corridas, ainda mais agora que seu carro tem apresentado uma boa evolução.

Já na terceira posição, temos Thiago Camilo, que soma 280 pontos na soma geral. Na quarta posição temos o experiente Rubens Barrichello, que possui 279 pontos no geral, mas com os descartes, sua pontuação cai para 277. No entanto, o piloto tem vantagem principalmente na pista de Interlagos, onde correu diversas vezes quando participava da Fórmula 1 e sempre obteve bons resultados.

F1 também está disputada

Lewis Hamilton venceu o GP do Catar da Fórmula 1, não dando qualquer chance para seu principal concorrente, Max Verstappen. O holandês, após receber uma punição, largou na sétima posição, e apesar de fazer uma corrida de recuperação impressionante, já que teve a volta mais rápida e chegou na segunda colocação, não conseguiu ameaçar Hamilton.

Com o resultado, o inglês reduziu a distância para Verstappen no quadro geral – agora, a vantagem do holandês é de somente 8 pontos.