Já foi bem difícil e demorado conseguir vender um veículo. Antes, você dependia da sorte para encontrar um comprador entre seus amigos ou conhecidos deles.

Outra saída era colocar uma placa de “vende-se” no vidro do carro, com o número do seu telefone, e esperar que alguém na rua visse, se interessasse e te procurasse.

Você também podia deixar o veículo em uma loja especializada para venda. Ainda bem que, com a tecnologia e a internet, não precisa mais ser assim.

Hoje em dia, é possível vender um carro com apenas alguns cliques,de forma prática e segura. Plataformas especializadas, como a Apporte Auto são perfeitas para isso.

E para te ajudar a negociar seu veículo usado sem dor de cabeça, reunimos quatro dicas importantes.

1. Prepare o carro para venda

A primeira coisa a fazer antes de colocar o carro à venda é revisar alguns pontos básicos, mas que fazem toda a diferença, como óleo, freios e pneus.

Além disso, procure consertar qualquer problema que influencie na negociação, seja da parte mecânica ou da parte estética.

Procure deixar o veículo o mais atrativo possível. Lave e faça polimento, tente remover arranhões, verifique itens básicos como faróis, luzes internas, limpador de parabrisa, piscas e barulhos que incomodam e revise tudo antes de anunciar.

2. Reúna os documentos e confira se não existem pendências

Verifique se os documentos do carro estão com alguma pendência, como multas em aberto, IPVA ou Licenciamento atrasados. Caso tenha algum problema, quite as dívidas ou negocie com o comprador.

Após regularizar tudo, organize a seguinte documentação:

Documento original e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

Documento original do Certificado de Registro de Veículo (CRV);

Comprovante de quitação dos seguintes débitos: IPVA, licenciamento, multas e Seguro Obrigatório (DPVAT).

3. Anúncie o carro em uma plataforma de vendas

Essa é uma ótima alternativa para conquistar bons resultados, com agilidade e segurança. Isso porque é possível se livrar de muita dor de cabeça.

Em plataformas como a Apporte Auto, o cliente não precisa se preocupar com anúncio, documentação, negociação e nem correr o risco de encontrar com possíveis golpistas.

A única coisa a fazer é preencher um formulário no site da startup. Após isso, um consultor entrará em contato para agendar uma inspeção personalizada do veículo e, assim, iniciar a negociação.

Essa inspeção é feita com a intenção de avaliar o carro e permitir que ele seja oferecido para mais de 3.000 potenciais compradores, com o preço mais vantajoso para o vendedor.

O objetivo da Apporte é conectar compradores a vendedores e conseguir a melhor oferta em até 45 minutos, tempo contabilizado entre a proposta e a aceitação.

4. Feche negócio sem burocracia

O modelo de negócio proposto pela Apporte garante agilidade e segurança para o cliente. Uma vez efetivada a venda do veículo, a startup realiza o pagamento ao vendedor.

Além disso, a empresa também se encarrega da parte documental e burocrática junto aos órgãos competentes.

Em relação a custos, a Apporte cobra apenas uma taxa de 3,75% sobre o valor da proposta, sendo feita uma perícia cautelar terceirizada no valor de R$ 299,00, que confirma a originalidade do veículo.

O anúncio na plataforma e a avaliação do veículo não tem custo para o vendedor. Os valores mencionados acima só serão cobrados em caso de aceite da proposta.

