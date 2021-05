Fazer a negociação do seu carro online de forma segura é possível com a Apporte Auto.

O uso da internet no cotidiano já virou hábito para a maioria das pessoas, mas além de usar para o dia a dia, hoje a realidade virtual também permite que negociações de grande porte, como compras e vendas, sejam feitas por computador ou celular. Uma dessas negociações é a venda de carros seminovos online, um negócio que precisa ser feito com atenção.

Como muitas pessoas ainda têm inseguranças na hora de vender um bem pela internet, seja pelo medo de cair em golpes ou por precisar receber estranhos em casa, a recomendação é contar com um serviço como o da Apporte Auto. A startup agiliza a venda de veículos online e, mais do que isso, oferece segurança e conforto, tanto para quem compra, quanto para quem vende.

Confira como a empresa pode te proteger dos principais problemas de negociações feitas pela internet:

Compradores falsos

Ao analisar o perfil de um possível comprador sem a ajuda de um especialista, é difícil saber quais são as reais intenções de alguém por trás de comentários online. Na hora da negociação de um carro é a mesma coisa – como ter certeza que o comprador existe e irá realmente fechar negócio? A solução da Apporte Auto para garantir a segurança dos vendedores é ser a ponte entre os negociadores.

Com um sistema 100% seguro, a empresa garante uma venda de sucesso sem que você precise entrar em contato com o comprador. Tudo é feito por intermédio de profissionais especialistas em vendas, capacitados para que seu negócio seja feito da maneira mais vantajosa possível.

Dificuldades no pagamento

Muitas vezes ao fazer um anúncio online, o vendedor encontra interessados em trocas, o que não é interessante para quem precisa do dinheiro. Mesmo em casos de financiamento por particulares, o negócio pode acabar sendo estressante. Também há golpes em que o suposto comprador simplesmente desaparece após fechar negócio.

Com a negociação sob responsabilidade da Apporte Auto, o vendedor tem a garantia de receber o dinheiro à vista, por meio de depósito bancário. E sem nenhum perigo de sair no prejuízo com golpistas.

Além disso, o preço pedido pelo seminovo é avaliado com base no valor de mercado, e não apenas na Tabela Fipe, o que garante um negócio mais lucrativo e justo ao vendedor.

Segurança

Com o anúncio de um carro disponível na internet, surgem ligações e mensagens de interessados que desejam fazer uma inspeção pessoalmente no veículo. Isso pode ser desconfortável para algumas pessoas, afinal ela deverá receber um estranho em casa ou nos arredores para fazer o negócio.

Com a Apporte Auto, após a avaliação do valor do veículo, ele é oferecido para centenas de concessionárias parceiras e mais de mil compradores em potencial que podem se interessar em comprá-lo. Ao fazer esta ponte entre vendedor e cliente, a startup te garante mais segurança e evita diversas situações desagradáveis.

Está pensando em vender seu carro, mas ainda ficou com dúvidas?