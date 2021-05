Entenda qual é a diferença entre os valores da Tabela Fipe e de mercado na hora de vender seu carro.

A venda de um carro seminovo é um processo que merece atenção, tanto da parte de quem compra, quanto da parte de quem vende. Muitos vendedores ficam em dúvida na hora de decidir quanto devem pedir pelo seu automóvel e se baseiam apenas na Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para decidir o preço.

A Tabela Fipe é um canal de consulta pública que exibe os preços médios de veículos, para que vendedor e comprador possam analisar avaliações e negociações futuras. Mas não é apenas o valor da tabela que deve ser levado em conta na hora de precificar seu automóvel e garantir um bom negócio.

Saiba o que levar em conta

Um dos fatores que devem ser levados em consideração é o valor de mercado, que é variável porque depende de condições diferentes. Enquanto a Tabela Fipe faz sua média de valor com base no ano e no modelo do carro, de forma que o preço é fixo, o valor de mercado leva em conta região, oferta e demanda, estado de conservação, quilometragem, acessórios e outros fatores que podem aumentar ou diminuir o montante.

O preço fixo da Tabela Fipe normalmente é usado para se ter uma ideia de quanto cobrar, além de ser levado em conta na hora de calcular valores de financiamento, seguro e IPVA, por exemplo. Já o valor de mercado diz o quanto seu carro realmente vale hoje, sem correr o risco de te deixar no prejuízo.

Um especialista faz toda a diferença

Já sabendo que dois carros do mesmo ano e modelo podem ter valores diferentes de acordo com detalhes individuais, o que se recomenda é que o vendedor leve seu veículo para uma avaliação com especialista, capaz de analisar as condições do seu bem e formalizar qual é o preço mais vantajoso para o vendedor, sem deixar de ser justo com o comprador.

A startup Apporte Auto te ajuda neste processo, pois se responsabiliza por facilitar a venda de seminovos online. Ao entrar em contato com a plataforma, seu veículo passa por uma inspeção personalizada, feita especialmente para avaliar seu caso

Como o objetivo da Apporte é facilitar sua vida, assim que o negócio é fechado, a empresa se responsabiliza pelas burocracias da negociação, tanto relacionadas à venda, quanto a documentos.

Essa consultoria de venda é feita de forma transparente e com garantia de pagamento ao cliente. Uma das vantagens de utilizar o serviço da Apporte Auto é que o vendedor recebe o valor integral da venda assim que a documentação fica pronta. São benefícios que garantem um bom negócio de maneira rápida, simples e segura.