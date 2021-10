Essa não é uma tarefa tão simples assim, mas a Apporte Auto é capaz de simplificar o processo para você.

Quem coloca um carro à venda espera conseguir fechar negócio o mais rápido possível. Mas nem sempre é assim, até porque essa não é uma tarefa tão simples como se pensa.

É preciso entender de avaliação, documentação, mecânica e estética, negociação, condições de venda, transferência, entre outras coisas.

A verdade é que não existe uma receita de bolo para seguir quando se deseja vender um veículo usado. Mas não precisa se desesperar. Algumas dicas podem te ajudar a evitar ter dor de cabeça.

Confira a documentação do automóvel

Se você tem um carro para vender deve saber que, para fechar negócio, é preciso conferir a situação da documentação.

Faça um levantamento de tudo e consulte se existem débitos vencidos, como multas e licenciamento. Caso tenha, quite antes de anunciar ou conceda um desconto para o comprador, que deverá regularizar a situação.

Recibos de vistoria e notas fiscais de revisões ou de peças trocadas recentemente também devem ser apresentados ao possível comprador. Além de demonstrar que o veículo está bem cuidado, vai passar mais credibilidade.

Verifique as condições do carro

A parte mecânica e a parte estética de um carro são importantes para a valorização do bem na hora da venda. | Foto: Divulgação

Faróis, pintura e pneus estão em boas condições? Nunca esqueça que a primeira impressão causa grande impacto. Por isso, o veículo precisa estar atrativo.

Se os pneus estiverem gastos, trocá-los talvez seja um bom diferencial. Verifique a situação do óleo e, se for época, faça a troca antes de vender o carro.

Inspecione toda parte interna e faça uma lavagem completa para deixar o veículo brilhando, com aparência de novo.

Se for possível remova arranhões, manchas no estofado, películas com bolhas e pequenos amassados. Caso contrário, quem se interessar vai pedir grandes descontos para corrigir essas falhas.

Descubra o valor de mercado

Muitas pessoas ficam em dúvida sobre o valor de venda do seu carro e acabam se baseando na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para decidir o preço.

Se esse é o seu caso, você precisa saber que também é importante considerar o valor de mercado para carros semelhantes ao seu.

Dessa forma, examine outros pontos como: ano de fabricação, quilometragem, conservação da pintura e da lataria, mecânica, a existência de garantia, quantidade de donos, entre outros.

Anuncie a venda

Antes de divulgar, coloque-se no lugar do comprador e pense no que seria um anúncio atrativo para você. Quais informações seriam necessárias para isso?

Quanto mais completo for seu anúncio, mais fácil será a venda. Sendo assim, algumas informações são indispensáveis para chamar a atenção:

Revisões realizadas;

Quantos donos o carro teve;

Quilometragem;

Danos que o veículo já sofreu.

Também é importante investir em fotos de boa qualidade para mostrar os bancos, o motor, o painel, o perfil dianteiro e traseiro e outras coisas relevantes.

Avalie com cuidado as propostas antes de fechar negócio

Não se precipite. Avalie cuidadosamente cada oferta recebida. Nem todo mundo vai querer pagar o preço justo, mas isso não pode ser motivo para você aceitar a primeira proposta feita.

Também tenha cuidado com ofertas mirabolantes, do tipo “boas demais para ser verdade”.

Simplifique o processo

Como falamos no início deste artigo, não é tão simples assim realizar a venda de um carro.

Mas você pode simplificar todo o processo, se livrar das burocracias e ficar tranquilo quanto à segurança de tudo. Para isso, vale a pena usar plataformas especializadas na negociação de veículos.

