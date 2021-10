Muitas pessoas têm dificuldade em definir o valor de venda de um carro. Algumas dicas são importantes para realizar um bom negócio e não ter dor de cabeça.

A venda de um carro seminovo envolve várias etapas e, nesse processo, embora comprador e vendedor tenham objetivos diferentes, uma coisa é comum: a vontade de realizar um bom negócio.

O preço do veículo influencia diretamente no sucesso da operação, mas conseguir definir o valor a ser cobrado não é uma tarefa tão simples assim e, por isso, muitas pessoas têm dúvidas.

Afinal, como saber quanto vale um carro? Por onde se basear para definir o preço do seminovo? Calma, este artigo é justamente para esclarecer suas dúvidas.

O que levar em consideração antes de precificar?

Alguns fatores precisam ser considerados na hora de definir o preço de um carro. Isso porque não existe uma tabela fixa de valores dos veículos usados.

Ano de fabricação, modelo, versão, quilometragem, mecânica, avarias, cor, valor na tabela Fipe, revisões, documentação e estado dos pneus são alguns dos detalhes considerados.

Isso justifica o fato de encontrarmos um mesmo modelo de carro com preços distintos. Mas afinal, quais ferramentas podem me ajudar?

Tabela Fipe

Talvez esse seja o parâmetro mais conhecido, mas não deve ser o único utilizado. A Tabela Fipe é apenas um ponto de referência, não uma relação de valores determinados como muitas pessoas pensam.

Ninguém é obrigado a vender um automóvel com base nos números apresentados pela tabela. No final das contas, quem define o preço de venda é o proprietário do bem.

Mas a Tabela Fipe pode e deve ser utilizada. Ela é construída com base na média das negociações de carros usados em todo o Brasil.

Para sugerir um valor, a Fundação de Institutos e Pesquisas Econômicas descarta variações anormais, como uma negociação entre pai e filho, por exemplo, e considera a presença de itens opcionais que não são originais de fábrica.

Mesmo assim, além da Tabela Fipe, é preciso levar em consideração outros parâmetros.

Valor de mercado

A avaliação da mecânica e estado de conservação do carro são fundamentais para definir seu valor de mercado. | Foto: Shutterstock

Não basta saber qual a média de preço de um automóvel no mercado, antes de definir quanto cobrar por ele, você ainda deve considerar qual seu valor de mercado.

Para isso, uma série de características são levadas em conta.

Estado de conservação

Esse é um dos fatores mais relevantes na hora de definir o preço de um seminovo. Ninguém deseja comprar um carro com problemas de funcionamento ou com aspecto de velho.

Por isso, avalie o estado dos seguintes itens: pintura, lataria, bancada, assoalho e carpetes, placa dianteira, volante e câmbio.

Caso você detecte problemas relevantes, tente resolvê-los antes de colocar o carro à venda, para que o comprador não exija um bom desconto.

Ano de fabricação e ano do modelo

Muitas pessoas não sabem qual ano levar em consideração na hora de anunciar o veículo. O melhor é sempre considerar o mais novo.

Na maioria das vezes, o lançamento antecipado de algum modelo apresenta poucas alterações em relação ao anterior, funcionando mais como uma estratégia para vender carros zero quilômetro.

Quilometragem rodada

Não é novidade que veículos pouco rodados são mais procurados em uma negociação de seminovos.

Mas se esse não for o seu caso, fique tranquilo, porque mesmo os carros com quilometragem elevada conseguem se destacar.

As boas condições de mecânica e elétrica também são importantes, tais como: motor, pneus, escapamento, suspensão, luzes, faróis, freios, entre outros.

Acessórios

Esse é um fator que pode influenciar positivamente a venda de veículos, principalmente nos carros mais populares.

Direção hidráulica, ar-condicionado, som, rodas, câmera e sensor de ré, por exemplo, podem elevar o valor do bem.

Ajuda de um especialista

Mas se mesmo assim você sentir dificuldade em precificar o seu veículo usado, pode contar com a ajuda de especialistas e não se preocupar com mais nada.

