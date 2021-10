A Apporte Auto agiliza a venda do veículo financiado, com recebimento da melhor proposta em até 45 minutos.

Você tem um carro financiado e quer saber se pode vendê-lo? A resposta é sim. Neste artigo, vamos mostrar como realizar essa operação com segurança e agilidade.

Quando alguém compra um veículo financiado, não imagina ter que colocá-lo à venda porque não consegue pagar as parcelas. Imprevistos financeiros acontecem com todo mundo e, nessas horas, se desfazer do bem é a única alternativa.

Talvez esse não seja o seu caso. Você pode querer vender o carro atual antes de concluir seu financiamento, para comprar um modelo mais novo.

Seja qual for o seu motivo, acompanhe as dicas que preparamos para você.

Tenha exata noção da sua dívida

Saber qual valor falta para quitar o bem é importante tanto para o comprador, como também para o vendedor.

Por isso, a primeira coisa a fazer é levantar junto a financeira qual o valor para quitação do saldo devedor no dia da negociação.

Documentação em dia

Outro ponto importante e negligenciado por muitas pessoas é saber se existe alguma pendência com a documentação.

Veja se tem alguma multa em aberto, se o licenciamento ou IPVA estão atrasados e, caso tenha algum débito, resolva se irá pagá-lo, se irá embutir o valor no preço do carro ou se vai repassar para o novo proprietário.

Anuncie o carro para venda

O próximo passo é anunciar o veículo para venda. A forma mais rápida de divulgar um produto e conseguir atingir o maior número de pessoas é através da internet.

Formas de vender um carro financiado

A mesma facilidade de pagamento que alguém tem quando adquire um automóvel através de um financiamento, o novo comprador também pode ter.

Isso porque existem duas formas de vender um carro financiado: o comprador paga à vista ou o financiamento é transferido para ele.

Venda à vista

Nesse caso, o novo proprietário pode pagar ao vendedor o valor do veículo já descontando o saldo devedor, e ao mesmo tempo já fazer a quitação do mesmo, para assim poder fazer a transferência do veículo para seu nome.

Repasse do financiamento

A pessoa interessada no veículo assume a dívida a partir do momento em que for aprovada a negociação.

Para tudo dar certo, o banco ou instituição financeira precisa aprovar o crédito do novo comprador e, com isso, a transferência do financiamento poderá acontecer.

Segurança é fundamental

Seja qual for a forma de venda, o processo precisa ser seguro, principalmente se a venda for feita pela internet.

Isso porque, quando a negociação acontece de forma virtual, faz parte do processo receber possíveis compradores em casa para mostrar o carro, o que pode ser arriscado e desconfortável.

