A Apporte Auto oferece tecnologia e inovação que desburocratizam a venda de motos e carros seminovos

O setor automotivo tem crescido cada vez mais rápido. Com isso, o uso da tecnologia e de plataformas digitais favorecem as empresas do ramo, ajudando a promover uma expansão acelerada do mercado. Como exemplo dessa forma de crescimento, Curitiba conta com o trabalho da startup Apporte Auto.

A Apporte utiliza tecnologia e meios digitais de comunicação para intermediar a venda de veículos seminovos, com compradores em vários estados do Brasil. Isso faz com que se abra um leque abrangente de propostas e oportunidades ao maior interessado dessa relação, o cliente.

Entre proposta e aceitação, o prazo de negociação é de 45 minutos, o que torna a startup curitibana líder no segmento. As plataformas online que conectam compradores e vendedores são chamadas de autotechs, garantindo conforto e segurança para as partes. Toda a parte burocrática é feita pela startup, desde a documentação até a venda e finalização do negócio.

O processo começa com o preenchimento de um formulário simples no site da startup, quando um consultor capacitado e habilitado pela empresa entra em contato com o vendedor para dar início à negociação, por meio de inspeção prévia do veículo, mediante agendamento. A inspeção é feita nas lojas físicas da Apporte, que, no momento, conta com três unidades de atendimento em Curitiba, localizadas nos bairros Alto da XV, Parolin e Portão.

Esse modelo de negócio garante ao cliente agilidade e segurança na venda do veículo, uma vez que, efetivada a venda, a própria startup realiza e garante o pagamento do veículo ao proprietário. A Apporte se encarrega da parte burocrática e documental juntos aos órgãos competentes.

Pela plataforma da Apporte, o carro é anunciado a mais de 1.200 potenciais compradores, que dentro de 45 minutos, podem escolher a melhor proposta. Trata-se de uma realidade tecnológica do setor, em que cada vez mais pessoas se conectam e viabilizam a venda de forma rápida e segura. O objetivo é cumprir sempre o principal: a busca pela melhor proposta.

Apesar da facilidade da venda online, outro ponto que deve ser considerado é a existência de ‘’compradores fictícios’’, que têm como intuito aplicar golpes, expondo o proprietário e seu patrimônio a riscos, que vão da ocorrência do não pagamento a lesões físicas e morais. Diante a ocorrência de diversos casos de golpes nesse segmento, a Apporte Auto visa garantir e manter a segurança financeira e física do cliente, além de desburocratizar e agilizar a venda do seu carro.

A startup cobra uma comissão de 3% sobre o valor da proposta, sendo feita uma perícia cautelar terceirizada no valor de R$ 299,00, que confirma a originalidade do veículo. A avaliação e o anúncio na plataforma não têm custo, somente são cobrados os valores em caso de aceite da proposta. Mais informações estão no site www.apporteauto.com.br e também podem ser dadas pelos telefones das lojas do Alto da XV (41)99272-6078, Portão (41) 99630-0360 e Parolin (41)99974-6078