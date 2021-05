Conheça as vantagens da Apporte Auto, plataforma que lida com a burocracia de vendas de seminovos.

Uma das maneiras mais simples de vender seu carro hoje é por meio da internet. O problema é que a falta de fiscalização nas publicações pode tornar o processo exaustivo e até mesmo trazer prejuízos ao vendedor. Isso porque é difícil reconhecer golpes online, o pagamento nem sempre é feito da maneira correta e, às vezes, ainda é necessário receber estranhos em casa para concretizar a venda.

A startup Apporte Auto agiliza a venda de veículos online com segurança e conforto, tanto para quem compra, quanto para quem vende. O processo de venda começa com a análise de um especialista para descobrir o valor de mercado do automóvel — ter como base apenas a Tabela Fipe não garante um bom negócio.

Depois, de forma 100% segura e online, seu carro aparece disponível para centenas de concessionárias e possíveis compradores. Esse processo dura cerca de 45 minutos, quando o vendedor recebe a melhor oferta para seu veículo. Com o negócio fechado, a startup se responsabiliza por toda a parte burocrática da venda, como documentação, garantias e transações financeiras.

Não precisa se preocupar com a burocracia da negociação: com a assessoria da Apporte Auto, você otimiza o seu tempo e recebe o valor da venda à vista no mesmo dia, assim que finalizado toda a parte burocrática, por meio de depósito bancário. Todo esse procedimento, desde a avaliação até o pós-venda, é feito por profissionais especializados que irão acompanhar seu negócio de maneira personalizada.

Plataforma evita possíveis golpes

Uma vez que a Apporte Auto funciona como uma ponte entre vendedor e comprador, este não precisa se preocupar com a possibilidade de cair em algum golpe, encontrar um “falso interessado” ou ser enganado por aqueles que não tem reais intenções de compra. Com experiência no mercado, a empresa que é líder no segmento garante total segurança nas transações e protege seus clientes.

Além de fechar negócio por um valor justo, ter o resultado do anúncio rapidamente e não passar por problemas com as transações financeiras, ao utilizar o serviço da Apporte Auto você ainda evita que pessoas estranhas visitem sua casa com a intenção de ver o automóvel à venda. Assim, você protege seu endereço e sua família de desconhecidos e garante a melhor negociação possível para seu seminovo.

