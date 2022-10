Faça uma linda e prática decoração para a noite de Réveillon ser inesquecível.

O Ano Novo e o planejamento da festa deixam você ansiosa? Não se preocupe, a decoração de Ano Novo pode ser bem fácil com a ajuda certa. Confira as ideias de decoração que separamos.

Ornamentações de Festa de Réveillon

Balões

Os balões sempre marcam presença na festa de fim de ano porque eles são lindos, chamativos, simbólicos e cumprem o papel perfeito de decoração. Para o Ano Novo, balões brancos, pratas e dourados são os favoritos. Você também pode comprá-los em diferentes formatos: números, estrelas, corações e letras.

O clássico balão de Ano Novo não pode faltar | Foto: Shutterstock

Os balões com formatos diferentes são decorações que todo mundo ama | Foto: Shutterstock

Guirlandas

Outra decoração de Ano Novo são as guirlandas. Elas são ótimas para as paredes e mesas.

As guirlandas são super adoráveis e deixam qualquer canto bonito | Foto: Shutterstock

Taças

Entre as ideias de decoração para o Réveillon, as taças estão entre as preferidas, principalmente as douradas, brancas e pratas. Elas dão um ótimo destaque à festa e as opções de plástico, descartáveis, podem facilmente ser levadas à praia na hora da virada. Não esqueça de retorná-las ao lugar correto depois do uso, o lixo!

As taças de plástico também deixam a mesa muito chique | Foto: Shutterstock

Descartáveis

Pratos, guardanapos, copos e talheres descartáveis são boas soluções para quem não tem utensílios com as cores que representam o Ano Novo.

Descartáveis personalizados com o clima de Ano Novo | Foto: Shutterstock

Velas

As velas garantem um clima sofisticado e agradável e são decorações de Ano Novo muito lindas.

As velas sempre são um diferencial quando o assunto é decoração de Ano Novo | Foto: Shutterstock

Painéis

Excelente ideia para quem quer um fundo bem instagramável e glamoroso. Um brilho nunca é demais na festa de Ano Novo!

Painéis serão as atrações principais de sua festa | Foto: Shutterstock

Lança confete

O lança confete é perfeito para indicar o primeiro segundo do novo ano. Nada como começar com uma chuva colorida, não é mesmo?

Os confetes são perfeitos para a celebração do Ano Novo | Foto: Shutterstock

Itens com LED

O LED pode ser usado em várias ocasiões por conta de seu brilho de várias cores. No Ano Novo não seria diferente: decorações como lanternas, cordões de luz, balões, copos, velas e luminárias são algumas opções que você pode encontrar com luz LED.

As luzes LED deixam o ambiente encantador | Foto: Shutterstock

Buzinas

Barulho no Ano Novo pode! Quanto mais melhor, então por que não usar as buzinas? Esse é o momento ideal para liberar toda a felicidade de celebrar mais um ano.

Barulho é fundamental para atrair boas energias no Ano Novo | Foto: Shutterstock

Encontre os itens para a sua festa de Ano Novo

A parte mais difícil na organização do Ano Novo é encontrar e compras os itens. Ainda mais que nem todas as lojas têm tudo que você precisa. A não ser que a loja seja a Big Festas. Nela você encontra painéis, taças, descartáveis, balões, buzinas, confetes, itens com LED, guirlandas e muito mais. Muitos itens são sustentáveis!

Se você não tem tempo de ir até uma unidade da Big Festas, entregamos em sua residência. Compre pelo site ou pelos nossos números de WhatsApp abaixo:

Big Festas • Champanhat

+55 41 9146-1576

Big Festas • Alto Da XV +55 41 9114-2356