O Dia das Bruxas vem aí: saiba como encontrar e fazer coisas aterrorizantes para decorar a data!

A comemoração de Halloween já está bem próxima e para o clima ficar bem típico, separamos algumas coisas que lembram o Dia das Bruxas para você fazer na sua festa!

Afinal, quem disse que a decoração do Halloween no Brasil não pode ser tão incrível como é em outros países?

Quando é o Dia das Bruxas?

A comemoração acontece no dia 31 de outubro, e é típica da cultura dos Estados Unidos, Irlanda e Canadá. Por lá, as crianças se fantasiam e pedem doces de casa em casa, nos arredores de onde moram.

O Halloween se originou com o povo celta, que celebrava o festival de Samhain. Acreditava-se que, nessa data, os mortos retornavam à Terra. De acordo com estudiosos, como era uma festa pagã, no século VIII o papa Gregório III alterou o calendário para atribuir à festa um caráter religioso.

As cores do Halloween

A comemoração é bastante caracterizada pelas cores laranja, preto e roxo. O laranja é uma cor bem viva, que está muito presente nas abóboras que os norte-americanos esculpem para virar lanternas, as quais lembram fantasmas.

Por sua vez, o preto representa as criaturas sombrias: as bruxas, magos e feiticeiras. Por fim, o roxo é uma cor mais ampla, que está relacionada com o clima presente em toda festa de Halloween.

Ideias para fantasias

Algumas ideias de fantasias vêm direto dos filmes de terror que fizeram bastante sucesso, como o “Chucky, o brinquedo assassino”, Drácula e Pânico. De franquias mais recentes, Arlequina (da DC Comics) e Malévola. E você sempre pode transformar uma fantasia “fofa” em algo bem assustador, usando maquiagens artísticas. Por exemplo: uma fada graciosa pode se tornar uma fada sombria com o talento e o produto certo!

Máscaras

Além das maquiagens, existe uma alternativa mais prática para assustar os demais convidados: a utilização de máscaras espantosas. Personagens conhecidos do Dia das Bruxas que sempre marcam presença nas festas são freiras cadavéricas, demônios, Frankestein, palhaços macabros, bruxas horrendas, vampiros e esqueletos.

Enfeite e assuste os convidados desde a porta

Comece a festa de Halloween causando uma impactante primeira impressão: assuste seus convidados já na entrada. Você pode usar uma placa de caveiras decorativa, ou então, optar pelas decorações de parede.

As casas enfeitadas para Halloween ficam demais! Usar balões de fantasma é uma ótima pedida. Itens decorativos temáticos como abóboras e esqueletos são obrigatórios!

Outras ideias são: aranhas de plástico e bruxas eletrônicas. Simples e tenebrosos! E não esqueça de decorar a mesa também, com baleiros macabros, por exemplo. Os bonecos com movimento também adicionam terror à comemoração.

Doces de Halloween

Aqui você pode deixar sua imaginação ir longe! Um dos maiores aliados para fazer os doces de Halloween são as balas de gelatina que já vêm em formato de dentaduras e olhos.

Você pode, por exemplo, fazer um bolo Red Velvet desconstruído e colocar os olhos dentro. Também dá para fazer drinks doces com as dentaduras em destaque. Aposte nos chicletes ácidos de ovinhos! Outras opções excelentes são os chicletes de cabeça de abóbora e as balas no formato de minhocas, elementos sempre muito presentes no cenário do terror.

No Halloween, tenha menos trabalho na limpeza ao utilizar copos temáticos descartáveis e biodegradáveis

O mais difícil depois de tudo é limpar a sujeira, não é mesmo? E a gente sabe que pesa a consciência usar tantos copinhos plásticos. Na Big Festas, você encontra copos temáticos biodegradáveis de papel para poder curtir o Dia das Bruxas sem se preocupar com a sujeira que seus convidados estão fazendo e, de quebra, ajudar o meio ambiente.

A Big Festas tem tudo para sua festa de Halloween e entrega os itens na sua casa! Compre pelo site ou pelo WhatsApp.