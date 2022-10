A decoração da festa junina não precisa ser complicada e difícil. Com nossas dicas, você consegue deixar tudo bem bonito e arrumado sem dificuldades.

A festa junina é uma das festividades mais amadas pelos brasileiros. Afinal, todas as receitas deliciosas, o clima animado e a decoração de festa junina são uma combinação maravilhosa. E você não pode deixar essa data passar sem comemorar com a família em casa.

Não precisa se preocupar com a organização, nós separamos algumas decorações de festa junina que são bem simples! Confira:

Como surgiu a festa junina?

Para saber como surgiu a festa junina, é preciso voltar à Idade Média. Antigamente, festas eram realizadas para agradecer deuses pagãos, mas para adequar essas festas ao cristianismo, a Igreja Católica decidiu homenagear os santos.

No dia 24 de junho, o solstício de verão e a renovação da natureza eram celebrados na Europa em agradecimento aos santos. No Brasil, os indígenas também faziam comemorações no mesmo período, mas eram voltadas à fertilidade da terra. Dessa combinação surgiu a festa junina.

Quais são as comidas típicas?

O milho é colhido durante o período das festas juninas, por isso ele é um dos ingredientes principais de várias comidas típicas. Dá uma olhada em algumas:

Canjica doce e salgada;

Milho cozido;

Quentão;

Pamonha doce e salgada;

Cuscuz;

Doce de abóbora;

Maçã do amor;

Arroz-doce;

Espetinho;

Sagu;

Broa de milho;

Bolo de fubá;

Curau;

Cachorro-quente;

Bolinho de milho frito;

Buraco quente;

Pão com linguiça;

Sopa de mandioca;

Caldo de costela com mandioca;

Batida de vinho;

Paçoca;

Pé de moleque;

Pipocas salgada e doce.

Decorações de festa junina

Xadrez

O xadrez é o uniforme da festa junina e ele com certeza tem que estar na sua decoração, inclusive em sua vestimenta. Você pode cobrir a mesa com uma toalha xadrez, colocar lacinhos xadrez em colheres e outros utensílios, até usar guardanapos quadriculados. Pode abusar do uso do xadrez, mas cuidado para não deixar a decoração muito carregada.

A toalha de mesa xadrez está sempre marcando presença. | Foto: Shutterstock

Palha

A palha também é um elemento que não falta na festa junina. Quem nunca dançou quadrilha na escola usando o chapéu? Assim como na imagem abaixo, você pode usá-la na decoração das comidas, da mesa e do espaço.

O chapéu de palha é a decoração que todo mundo ama. | Foto: Shutterstock

Bandeirinhas

As bandeirinhas são o símbolo da festa junina e a decoração mais clássica. Pendure-as nas paredes, no teto, nas mesas. Você também pode fazer minibandeirinhas e colocar nos recipientes das comidas e nos copos.

Nenhuma festa junina acontece sem as bandeirinhas! | Foto: Shutterstock

Balão de papel

O balão de papel sempre acompanha as bandeirinhas e é um grande símbolo dessa festa. Assim como as bandeirinhas, você pode pendurá-lo no teto, nas mesas, em paredes, onde quiser.

Os balões feitos de papel são bem característicos da festa junina. | Foto: Shutterstock

Flores

Vamos falar a verdade, flores combinam com qualquer tipo de decoração, não é? Na festa junina não seria diferente.

Flores dão um charme a mais à festa junina. | Foto: Shutterstock

Outros itens que não podem faltar

Agora que você já sabe o básico de como enfeitar festas juninas, conheça outros itens que não podem faltar.

Os trajes juninos devem ser a vestimenta da festa, com direito a pintinhas e bigode. Os docinhos, jogos, brincadeiras, prendas e os copos térmicos para o quentão também são presença obrigatória.

A cereja do bolo é a fogueira, mas somente em ambientes abertos! É importante ter muito cuidado com a fogueira, principalmente se tiver crianças na festa.

