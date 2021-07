Pensando em comprar uma moto em Curitiba? Entenda como os consórcios da Blokton são a melhor forma de realizar esse sonho.

Comprar sua primeira moto é uma forma de abrir portas e ganhar o mundo. Seja para trabalhar, estudar, economizar o tempo gasto no transporte público ou se locomover com mais autonomia e liberdade, investir em duas rodas é um caminho para a vida começar de verdade.

Hoje em dia, realizar esse sonho já não é mais tão difícil quanto parece. Graças ao consórcio, é possível conquistar sua motocicleta sem precisar se enrolar por anos em prestações que pesam no bolso. E o melhor: nessa modalidade de compra, nem é preciso comprovar renda ou passar por análise de crédito.

Quer saber como funciona? A Blokton, concessionária e revendedora líder em produtos Honda na capital paranaense, conta tudo que você precisa saber para acelerar rumo a esse objetivo.

O que é um consórcio de moto?

Um consórcio funciona como uma espécie de compra programada. É uma maneira de comprar sua moto Honda novinha, zero quilômetro, em até 80 parcelas, optando por planejamentos que cabem nas mais diversas realidades financeiras.

Ao fechar o negócio, o contratante saberá qual é o valor total a ser pago, número de prestações e se o pacote inclui ou não o emplacamento.

Os consórcios são divididos em grupos. Cada grupo é composto por várias pessoas que, assim como você, também têm o plano de ter uma motocicleta na garagem. A organização desse sistema é o que permite que o consórcio seja mais barato que outras opções.

Os integrantes dos grupos adquirem cotas de crédito, que, ao fim do pagamento, são trocadas pelo produto.

Conheça os detalhes do consórcio de moto na maior concessionária Honda do Paraná!

Como funciona o Consórcio Honda na Blokton

Os consórcios da Blokton são acordados diretamente com a fábrica da Honda. Esse acordo proporciona as melhores condições de pagamento do mercado.

Não há burocracia e nem a necessidade de investir em entrada nesse regime de compra. É só assinar o contrato e começar a pagar.

Para resgatar o prêmio do consórcio, existem três hipóteses: quitar a totalidade das parcelas previamente definidas; participar dos sorteios mensais, que sempre contemplam alguns dos integrantes do grupo com a tão sonhada moto, antes mesmo do fim do parcelamento; e o sistema de lances, que funciona como uma espécie de leilão.

No sistema de lances, cada cotista pode oferecer, além da prestação, um valor a partir de 15% do preço total da motocicleta. Quem der o percentual mais alto leva o bem para casa.

Além disso, em alguns planos, também é possível oferecer um lance utilizando sua moto seminova como moeda de troca. Ideal para famílias que já tem um modelo mais antigo na garagem, e desejam trocar por uma Honda mais potente para trabalhar com mais agilidade.

O consórcio Honda é considerado um dos maiores do Brasil porque, dentro dessas três possibilidades, oferece dezenas de chances todos os meses para que os contratantes saiam pilotando sua primeira moto Honda.

O número de contemplações depende das especificações de cada contrato. Atualmente, existem grupos com até 26 resgates mensais, além de clientes sorteados logo nos primeiros meses de pagamento.

