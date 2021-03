Honda CG 160, Honda Biz e Honda Bros são as três mais vendidas no país

Não tem como negar. As motocicletas estão reinando no Brasil. Com a pandemia, elas se transformaram em uma importante ferramenta de trabalho. As vendas de motocicletas comprovam. Depois da queda nas vendas do varejo em abril e maio de 2020, elas voltaram a crescer no período posterior. Em maio, foram vendidas 29,19 mil; em junho, esse número saltou para 45,85 mil unidades vendidas; e em julho, um novo salto: 85,14 mil motos comercializadas. Os dados são da Abraciclo, com números do Renavam.

O segmento City/Street, que engloba a campeã de vendas Honda CG 160, teve 122.715 unidades emplacadas em 2020 e é o preferido dos brasileiros com 41,16% do mercado, de acordo com dados da Fenabrave.

Mais trabalho na pandemia

A motocicleta está sendo uma ferramenta de trabalho para muitos brasileiros. Apesar de não haver uma categoria de trabalhadores explícita de motoboy/entregadores, usando dados da PNAD COVID-19 do IBGE, o Centro de Estudos Cesit – Unicamp estima que os entregadores (de restaurante, farmácia, loja e aplicativos) somem hoje mais de 645 mil pessoas. Já os motoboys somariam algo em torno de 271 mil pessoas.

Dados do mesmo estudo apontam que a pandemia aumentou a demanda pelo serviço de entregas. Somente a Rappi declarou um aumento de 30% das entregas na América Latina (de acordo com o aumento de downloads do aplicativo).

Ferramenta de qualidade

Diante desse cenário, nada melhor do que contar com uma ferramenta de trabalho que não deixe você na mão. Números da Fenabrave apontam que entre as dez motos mais emplacadas no Brasil no primeiro semestre de 2020, sete são Honda. Os três primeiros lugares são Honda CG 160 (com mais de 96 mil emplacamentos), Honda Biz (52.543 unidades) e Honda Bros (mais de 36 mil emplacamentos).

