Quem depende da motocicleta para trabalhar precisa tomar cuidados extras com a manutenção do veículo.

Quem trabalha com entregas e delivery depende totalmente do bom funcionamento da sua moto. Tanto pela segurança do próprio piloto, quanto para ter um bom desempenho e trabalhar de forma eficiente. Por isso, problemas mecânicos podem ser extremamente estressantes, uma vez que o tempo com a manutenção da moto impacta diretamente nos lucros do entregador.

Manutenção da moto

Para evitar surpresas, o ideal é estar com a revisão da sua moto sempre em dia. Desde cuidados com o óleo, manter a corrente ajustada e lubrificada, ou ainda a calibragem dos pneus, também é essencial levar sua moto para a revisão completa.

A revisão completa irá conferir o estado de todas as peças, como pneus, carroceria, bateria e outros acessórios. O recomendado é que a primeira revisão seja feita ao atingir mil quilômetros rodados e, depois disso, a cada nove ou doze mil quilômetros.

Manutenção preventiva. Como cuidar da sua moto?

Todos os serviços em um só local

A principal dificuldade na hora de arrumar uma moto é encontrar uma única oficina que ofereça todos os serviços de forma rápida e por um preço justo, além, é claro, de ser um lugar de confiança.

Pensando nisso, a Blokton, maior rede de concessionárias Honda do Paraná, oferece um serviço chamado de box expresso. Ele é um box da oficina dedicado à serviços rápidos, deixando a moto pronta em até uma hora.

No box expresso é possível fazer primeira e segunda revisão, troca de pneus, kit relação, sapata de freio e outros diagnósticos rápidos, sendo a solução ideal para quem precisa de um serviço ágil e de qualidade, evitando perder o precioso tempo de trabalho.

Box Express oferece diversos serviços e sua moto pronta em até uma hora. / Foto: ShuterStock

Além de possibilitar consertar a moto de forma rápida, eficiente e com qualidade, as manutenções feitas pela própria concessionária evitam a desvalorização do veículo. Na Blokton, os serviços do box expresso são feitos com peças originais e com funcionários treinados pela fábrica da Honda, oferecendo garantia ao motociclista.

Utilizar a moto como meio de transporte e ferramenta de trabalho exige cuidado e atenção, especialmente para a própria segurança. Por isso, manter a manutenção em dia é extremamente importante.

Serviços como o Box Express da Honda Blokton facilitam todos os processos e evitam comprometimentos à rotina de trabalho, fazendo revisões e outros diagnósticos em até uma hora em um serviço com garantia.