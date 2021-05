Com mensalidades acessíveis, o consórcio de motos oferece facilidades para quem sonha em adquirir uma motocicleta

Já não é novidade que trabalhar como motoboy pode dar um bom dinheiro. Com o crescimento dos aplicativos de comida e compras online, especialmente após o início da quarentena, cresceu também a demanda por entregadores. Nesse caso, a primeira e principal necessidade é o de comprar uma moto.

Felizmente, existem diversas facilidades no mercado e uma opção bastante simples e econômica é fazer um consórcio.

O que é um consórcio?

O consórcio funciona por meio de um grupo de pessoas que queiram adquirir um mesmo bem – nesse caso, uma moto – pagando um valor fixo mensal. Esse grupo é gerenciado por uma administradora que realiza assembleias mensais. Pagando a parcela em dia, é possível ser contemplado por um sorteio e retirar o bem mesmo tendo pago poucas parcelas.

Outra possibilidade é oferecer um lance em um mês específico, que funciona como um leilão, e assim poder resgatar o bem antes de pagar todas as parcelas.

Alguns detalhes podem alterar de consórcio para consórcio. Na Blokton, concessionária da Honda, os grupos podem ser regionais ou nacionais e realizam até 26 contemplações mensais. Também é possível fazer lances a partir de 15% do valor do bem, ou ainda oferecendo uma moto seminova, que será avaliada pela loja.

Investimento sem burocracia, consórcio é saída para fugir de juros

Quais as vantagens de um consórcio de moto?

A principal vantagem do consórcio é um melhor planejamento, o fato de ser uma compra programada. Existem diversas opções no mercado, variando o valor do bem, número de parcelas, sendo com ou sem emplacamento. Nesse formato, é possível escolher o que melhor funciona para o seu bolso.

Quando comparado ao financiamento, outro grande diferencial é o fato de não ter juros sobre o capital, apenas uma taxa administrativa, além de ser muito menos burocrático. No caso do consórcio da Blokton, que é feito diretamente com a fábrica da Honda, é possível encontrar mensalidades a partir de R$ 130,00. Cobrindo toda a linha de motocicletas, ao resgatar o prêmio, é possível escolher entre veículos novos e usados na mesma faixa de preço.

Simples, fácil e rápido. Conheça o consórcio Honda na Blokton e escolha a melhor opção para você.

Sem juros, no consórcio é possível encontrar uma opção que caiba no seu bolso / Foto: ShutterStock

Com um pouco de planejamento, o consórcio de moto pode ser a opção ideal para quem quer comprar uma moto nova ou trocar a atual. Oferecendo menos juros e sendo menos burocrático, ele facilita a realização de um sonho de forma acessível.