Com alta demanda de delivery e entregas, motoboys estão vivendo um novo momento profissional. Entenda as vantagens de investir em uma moto seminova.

Quem trabalha com delivery de aplicativos e entregas em geral, certamente, está passando por uma fase bastante agitada no trabalho. Com a pandemia, essas demandas cresceram muito e, dessa forma, os motoboys estão vivendo um novo momento profissional, com oportunidade de considerar o investimento em uma nova motocicleta.

A moto como ferramenta de trabalho

Para entregadores com tantas entregas a serem feitas, a moto é a principal ferramenta de trabalho. Investir em uma motocicleta pode trazer melhores resultados nas entregas, com maior economia e eficiência, além de maior conforto e segurança ao piloto. Ter um bom veículo faz toda a diferença para quem está sempre no trânsito. Afinal, é na motocicleta que o entregador passa a maior parte do dia.

A boa notícia é que existem muitas opções com ótimas condições no mercado e, por ser uma ferramenta de trabalho, vale a pena levar em consideração a compra de motos usadas.

Honda é a moto preferida dos brasileiros como ferramenta de trabalho

Vantagens de investir em motos seminovas

Comprar uma moto zero obviamente tem suas vantagens, mas sabemos que a depreciação de veículos novos é alta, sendo desvalorizado já ao sair da loja. Por se tratar de um veículo utilizado para trabalho, esse investimento pode não ser muito interessante.

As motos usadas podem chegar a custar 2 ou 3 vezes menos que as novas e é possível adquirir um veículo que já tenha pago o seu valor de depreciação, passando a ter pouca perda de valor.

Além disso, ao comprar uma moto seminova, é possível reduzir os gastos com taxas, como o Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA). Com menos custos, é possível ter um maior lucro nas entregas ou então separar parte do dinheiro para investir em acessórios, como equipamentos de segurança.

Economia com motos seminovas possibilita maior lucro em entregas. / Foto: ShutterStock

Cuidados ao comprar uma moto usada

Obviamente, ao comprar um veículo seminovo também é preciso se atentar a alguns pontos — o primeiro deles é o risco de fazer uma má aquisição. Por isso, é importante pesquisar sobre a marca e o modelo, para então adquirir a moto usada em uma loja confiável. Dessa forma, você evita problemas com procedência e documentação.

A Blokton, maior rede de concessionárias de motos Honda do Paraná, tem 25 anos de atuação no mercado, revendendo motos revisadas pela equipe técnica, treinada pela fábrica da Honda, e oferecendo garantia de três meses em motos seminovas.

