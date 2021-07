Optar por espaço seguro é melhor forma de fechar negócio sem correr riscos nem perder dinheiro

Basta fazer uma breve pesquisa na internet para entender que é preciso escolher o melhor site para vender sua moto antes de fechar o acordo. Entre golpes, calotes e até casos de crimes mais graves, que ameaçam a integridade física dos motociclistas, encontrar uma boa plataforma para se conectar com clientes em potencial é fundamental antes de anunciar.

Pensando nessa necessidade, a Blokton, maior rede Honda no Paraná, investiu em um projeto de compra de motos seminovas para quem quer passar sua motocicleta para frente sem perder dinheiro.

Como vender sua moto Honda usada?

Moto é sinônimo de agilidade. Quem é motociclista não tem tempo a perder. Sabendo disso, a Blokton criou um sistema otimizado que avalia sua Honda sem que você precise se deslocar até a concessionária.

Para isso, basta ter em mãos algumas características simples do veículo ofertado, como modelo, cor e ano. Tire algumas fotos de todos os ângulos para que o consultor possa averiguar todos os detalhes. Depois, é só preencher um formulário no site da revendedora. Leva menos de um minuto!

Preencha o formulário e tenha sua moto avaliada ainda hoje!

É possível vender sua Honda pela Blokton mesmo que a moto ainda esteja com um financiamento em curso. Essa modalidade é fundamental para quem precisa se livrar da dívida e vem tendo dificuldade de vender seu veículo para alguém que tope assumir as parcelas restantes.

Por que é mais seguro vender sua seminova na Blokton?

A Blokton é uma revendedora com 25 anos de tradição e 18 lojas espalhadas por todo o Paraná. Sua equipe é treinada e certificada pela própria Honda, garantindo um contato direto com as diretrizes da fábrica.

Com uma concessionária de excelência comprando sua moto, os riscos na operação são praticamente nulos. Quando a moto for vendida, a Blokton também tem o cuidado de realizar o pagamento em no máximo 60 minutos.

Ao fechar um negócio com a Blokton, você também não precisa se preocupar com nenhum tipo de burocracia.

Os consultores organizam toda a papelada de transferência e, enquanto os trâmites da documentação correm, informam ao Detran sobre o processo de compra e venda. Assim, você não corre o risco de receber nenhuma multa que seja responsabilidade do novo proprietário.

Ao fim da transação, a Blokton emite nota fiscal de compra, e se você morar a menos de 30km da loja em que o acordo foi celebrado, ainda paga o seu Uber até em casa. Você volta com dinheiro no bolso e até a carona é garantida!

O que você está esperando?

Entre em contato e venda sua seminova com segurança e transparência!