Pesquisa aponta que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com a carreira

O nível de insatisfação com a atividade corporativa tem impulsionado milhares de pessoas a buscar novas profissões e formas de ganhar dinheiro. No Brasil, pesquisas mostram que 90% dos brasileiros estão infelizes com a carreira. Em contrapartida, o setor da beleza e da autoestima vem atraindo novos profissionais justamente pela flexibilidade e oportunidade de incrementar a renda.

E a nova modalidade de serviços delivery – em que os clientes são atendidos em casa, no trabalho ou qualquer outro local onde desejarem, dá a liberdade de o profissional não depender de um espaço físico próprio para atuar e ainda montar a agenda de acordo com a sua disponibilidade.

Mesmo durante a pandemia, o setor da beleza driblou a crise e se manteve em crescimento, na contramão dos outros segmentos. O perfil da população brasileira contribui para isso: no país, os recursos direcionados para os cuidados com a aparência são considerados uma necessidade – e não luxo – para 66% das pessoas, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Quem atua na área confirma o crescimento da demanda. A depiladora Márcia Regina Aguiar Ramalho, 44 anos, conta que há três anos passou a atender pela plataforma de beleza BNYOU – um aplicativo faz a conexão entre clientes e profissionais – e, desde então, sua vida profissional ganhou um novo impulso. “Com a pandemia, muitos salões fecharam as portas por vários dias, então resolvi abrir mais horários no app, pois eu realmente acreditava que seria a salvação para nós trabalhadores da área da beleza. Minha carreira como depiladora deu uma guinada estrondosa”, relata.

Dinheiro a mais

Brasileiro encara o cuidado com a aparência como uma necessidade e não luxo. Foto:Pixabay

Marcia lembra que, desde então, passou a trabalhar praticamente todos os dias da semana – fato que, durante a pandemia, era algo raro em um salão de beleza, por exemplo. “Ganhei muito dinheiro nesse período, o que me proporcionou realizar várias coisas que havia deixado pra trás. Hoje digo, com muito orgulho, que sou uma depiladora de sucesso, graças ao BNYOU”, revela a depiladora, que atende tanto o público feminino quanto masculino e garante estar “completamente apaixonada” pelo trabalho que desenvolve hoje. “Sou extremamente grata ao aplicativo pela oportunidade de ouro que me foi dada e jamais deixarei de retribuir com todo carinho com as clientes”.

A opinião é semelhante à de Simone Valéria Nunes Machado, 37 anos, que oferece os serviços de massagem, depilação e estética pela plataforma. “Sinto como se tivesse uma empresa que trabalhasse por mim. Eu só preciso fazer meus atendimentos da melhor forma possível, com o intuito de fidelizar os clientes que chegam até mim. E esse é o real sentido da parceria entre profissional e BNYOU”, analisa.

Assim como Marcia, os ganhos financeiros também foram impulsionados com a nova modalidade de atendimento. “Eu já fazia atendimentos particulares em domicílio quando comecei a trabalhar na BNYOU. Mas, através da plataforma, tive um aumento grande na demanda e resolvi concentrar meus atendimentos somente ali. Meus ganhos praticamente triplicaram”, revela.

Entre as vantagens oferecidas aos profissionais cadastrados na plataforma, há pelo menos dois pontos que Simone e Marcia destacam como fundamentais para a estratégia de sucesso. O primeiro é o fato de não terem que se preocupar com a estratégia de divulgação de seus serviços, uma vez que o marketing e a publicidade são realizados pela BNYOU. Isso inclui promoções e descontos para atrair clientes, sem impactar nos ganhos financeiros de quem faz o atendimento. “O BNYOU proporciona cupons para os clientes sem descontar do profissional e está sempre preocupada em relação à qualidade dos atendimentos e a relação entre cliente e profissional”, salienta Marcia.

Além disso, eles podem programar a agenda como acharem mais conveniente, definindo os dias, horários e regiões ou bairros da cidade que querem atender. E, no caso de cancelamentos feitos em cima da hora pelos clientes, eles não deixam de receber. “Pela política de cancelamento do BNYOU, se o cliente cancela o atendimento fora do prazo estabelecido, nós, profissionais, recebemos pelo serviço”, explica Simone.

Cultura da empresa

Os profissionais cadastrados no BNYOU podem organizar a agenda conforme a disponibilidade e definir os bairros onde querem atuar. Foto: Pixabay

Natalia Alboneti Aguiar, head de Recrutamento, treinamento e desenvolvimento dos profissionais da BNYOU, fala que esse feedback dos profissionais está relacionado à cultura da empresa, que encara o trabalho como uma parceria entre eles. “Olhamos para os profissionais como nosso maior ativo e cuidamos deles. Queremos entregar o melhor que podemos para que tenham suas vidas transformadas pelo BNYOU”, enfatiza.

Segundo ela, questões como a autonomia e a flexibilidade dos profissionais são itens muito importantes do trabalho, por isso eles têm liberdade para escolher os valores que desejam receber pelos seus serviços, regiões que desejam atender e podem montar a própria agenda de acordo com a disponibilidade.

Além disso, os profissionais do BNYOU contam com uma série de benefícios, como descontos na compra de materiais, treinamentos em diversas áreas e plataforma de agendamento com os clientes. Natália afirma que só a política de cancelamento com respaldo financeiro para os profissionais já é um grande atrativo. “Essa é uma das maiores dores no mercado da beleza. Os profissionais reservam esse tempo na agenda, mas o cliente cancela e eles ficam sem receber por um serviço. E, muitas vezes, já estavam contando com esse dinheiro”, comenta.

Hoje o BNYOU conta com aproximadamente 200 profissionais parceiros em Curitiba e 40 em São Paulo. No entanto, a meta é dobrar esse número até final do ano.