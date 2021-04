Empresa com unidades em Passo Fundo (RS) e Marialva (PR) divulga o Relatório de Sustentabilidade 2020 destacando ações sociais, econômicas, ambientais e de governança e ética.

A questão ambiental é central no mundo globalizado atual. Cada vez mais consumidores e investidores se preocupam em selecionar produtos e serviços de empresas que têm preocupação em reduzir os impactos ambientais em seus modelos de negócios.

O conceito de Environmental Social and Governance (ESG) – ou ambiental, social e de governança (ASG em português) – foi criado em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ele indica que as empresas devem entender o seu impacto sobre as comunidades, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável amparado em respeito ao meio ambiente, inclusão social e governança, focada no combate à corrupção e na transparência.

No Brasil, esses padrões estão sendo seguidos com rigor pela BSBIOS – Energia Renovável, empresa da área de biocombustíveis do ECB Group. Criada há 16 anos no Rio Grande do Sul, a companhia tem unidades nas cidades de Passo Fundo (RS) e Marialva (PR). A BSBIOS tem como propósito participar do desenvolvimento sustentável do planeta por meio do agronegócio e das energias renováveis.

Para reforçar seus compromissos com o desenvolvimento sustentável, a BSBIOS lançou, há cinco anos, seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, destacando as práticas exercidas pela empresa nas dimensões sociais, econômicas, ambientais e de governança e ética. Apresentado anualmente, o documento chega à quinta edição trazendo os estudos sobre o impacto ambiental e o resultado estimativo do valor do carbono sobre as emissões evitadas pela empresa em 2020, além de demonstrar o impacto econômico nos municípios nos quais a BSBIOS está inserida.

O Relatório de Sustentabilidade BSBIOS 2020 segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), adotando o modelo ESG e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um plano de ação global elaborado pela ONU, em 2015, para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.

O documento está alinhado aos valores da companhia – sustentabilidade, integridade, comprometimento, inovação e geração de valor – e foi elaborado junto aos colaboradores e stakeholders da BSBIOS, por meio da consultoria da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O Relatório de Sustentabilidade BSBIOS 2020 será lançado no dia 15 de abril, às 10h30min, em uma live transmitida pelo Canal do YouTube da empresa.

Comprometimento

Unidade da BSBIOS em Passo Fundo (RS). Em 2020, a companhia investiu R$ 3,4 milhões em projetos socioambientais, esportivos e culturais.| Foto: Leticia Fazolin Wendling

O Relatório de Sustentabilidade compreende o período de atividades da empresa de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 e evidencia o comprometimento da BSBIOS com a geração de valor sustentável.

A companhia possui certificações nacionais e internacionais de seus produtos, que atestam a qualidade, a sustentabilidade e a sua conformidade. Entre elas, destacam-se a certificação ISCC – International Sustainability and Carbon Certification EU (certificação internacional em sustentabilidade e carbono) e o Renovabio.

A ISCC atesta que o biodiesel produzido pela BSBIOS, desde a produção da matéria-prima sustentável (gorduras animais) até a sua industrialização, reduz de 86% a 90% a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) se comparado ao diesel fóssil, colaborando para a redução de emissões de CO² na atmosfera. Já o Renovabio credencia a participação no mercado de CBIOS (créditos de descarbonização), com a produção de biodiesel a partir de gorduras animais.

A BSBIOS atua no setor de energias renováveis a favor da economia de baixo carbono e, desde 2018, faz a gestão das emissões de GEE de suas operações. Após três anos dessas ações, é possível verificar os efeitos da gestão: mesmo com o aumento de 38% na produção, a intensidade de emissões de GEE sofreu uma redução de 9,1%. “Planejamos fomentar negócios que posicionem a organização entre as três maiores produtoras de biocombustíveis do mundo, além de nos tornarmos carbono neutro até 2030. Buscamos inovação e avanços tecnológicos, reconhecendo o nosso papel no contexto do desenvolvimento sustentável de nossas atividades, estando absolutamente comprometidos com os temas socioambientais”, destaca Erasmo Carlos Battistella, presidente da BSBIOS.

A empresa está iniciando um novo ciclo, definindo uma visão estratégica e, o mais significativo, estabelecendo metas que traduzem efetivamente os seus compromissos com a Agenda 2030: economia de baixo carbono, redução da pobreza, além da prosperidade dos negócios.

A BSBIOS realizou seu planejamento construindo metas para o decênio 2020/2030. O planejamento estratégico estabelece que a companhia vai investir e gerar valor em empreendimentos sustentáveis, fomentando negócios com o objetivo de estar entre as três maiores produtoras de biocombustíveis do mundo, além de se tornar carbono neutro até 2030.

Impacto econômico e social

O impacto da BSBIOS nas cidades de Passo Fundo (RS) e Marialva (PR) são expressivos. Em 2020, a companhia foi responsável por 19,6% do PIB de Passo Fundo e 29,8% do PIB de Marialva, contribuindo com impostos no valor de R$ 1 bilhão no município gaúcho e de R$ 470 milhões no paranaense.

A empresa também investe na implementação de programas de qualidade de vida para a força de trabalho, capacitação, carreira e para tornar o ambiente de trabalho aprazível e produtivo. No final de 2020, a companhia contava com 430 colaboradores próprios e 83 terceirizados, somando as duas unidades. A BSBIOS destaca ainda o Programa Jovem Aprendiz, que tem o objetivo de capacitar jovens para o primeiro emprego, em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai).

Também em 2020, a companhia investiu R$ 3,4 milhões em projetos socioambientais, esportivos e culturais, por meio de investimento social privado ou com isenções fiscais. Também foram apoiados mais de 25 projetos de transformação social em comunidades do entorno das operações da empresa, com um investimento total de cerca de R$ 1,3 milhão.

“Esse resultado reflete nosso compromisso de crescer de forma orgânica, com um portfólio de investimentos em constante renovação. A excelência operacional, os cuidados com a preservação ambiental e a cooperação com as comunidades nas quais estamos inseridos, são valores sustentados e difundidos pela companhia”, destaca Battistella.

Ômega Green no Paraguai agora é BSBIOS

Para atingir os objetivos do seu novo Planejamento Estratégico, no qual está projetando o seu desenvolvimento até 2030, a BSBIOS entra definitivamente no mercado de Biocombustíveis Avançados ou de segunda geração. Ao final do mês de março, por meio de capitalização da ECB holding na BSBIOS, a Companhia passou a ter o controle da empresa ECB Paraguai, assumindo a liderança do projeto da Biorefinaria Omega Green. Com isso, a empresa passou a ser denominada BSBIOS Paraguai e, em seu portfólio de produtos, irá produzir biocombustíveis avançados (diesel renovável – HVO, bioquerosene – SPK e naphtha).

O Ômega Green está em fase de finalização de projeto de engenharia executiva, com obras de construção previstas para iniciar no segundo semestre de 2021, na cidade de Villeta, no Paraguai. Com capacidade para produzir 20 mil barris de biocombustíveis avançados por dia, a partir de fontes renováveis (soja, pongâmia, carinata, óleo reciclado – UCO e gorduras animais), sua produção está 90% vendida para grandes empresas, como a bp e a Shell.

Serviço:

Live de lançamento do Relatório de Sustentabilidade BSBIOS 2020

Data: 15 de abril

Horário: 10h30min

Onde: www.youtube.com/bsbiosoficial