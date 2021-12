Com um alto índice de roubos e furtos no Brasil, é importante se proteger contra possíveis incidentes

Enfrentar assaltos e furtos nunca é fácil. Além de causar medo, há grandes prejuízos para a sua rotina e, principalmente, para o seu bolso. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), nos primeiros nove meses de 2020, houve um registro de 130.034 ocorrências de furtos e roubos no estado do Paraná.

Desse modo, quanto mais informações você tiver que possam te ajudar a escapar de roubos e furtos, mais você estará protegido. Por esse motivo, nesta matéria te apresentamos 3 dicas para evitar que seu carro seja roubado ou furtado.

1 – Botão de pânico

Ao contratar um plano de segurança de qualidade e eficiência, é possível instalar um botão de pânico. Em situações de risco, ao apertar esse botão, a Central de Operações da empresa de segurança é acionada e a equipe de segurança tática age instantaneamente para te ajudar.

2 – Alerta de cerca

No aplicativo da Carrosat Rastreamento, por exemplo, há uma função chamada “alerta de cerca”: Nela, caso o veículo ultrapasse o raio definido, você é notificado. Em casos de furto, você consegue agir rápido e entrar em contato com a Central de Monitoramento da empresa de segurança, rastrear e recuperar o veículo. Tudo isso com apenas um clique no celular.

3 – Bloqueio do carro

No caso de seu carro ser roubado ou furtado, ao ligar para a central da Carrosat Rastreamento, que atende 24h, o veículo é bloqueado por conta de um dispositivo de segurança que bloqueia o consumo de combustível. Desse modo, o veículo é rapidamente identificado e, no caso da Carrosat, uma equipe tática é acionada para recuperá-lo.

Invista em um serviço de segurança de qualidade

A Carrosat Rastreamento é uma solução da empresa curitibana Alcatraz Segurança, que está há mais de 20 anos no ramo de segurança, cuidando dos veículos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nos planos da Carrosat, você encontra assistência 24h e funcionalidades na palma da sua mão com seu aplicativo exclusivo para clientes. Saiba mais!

