Aprenda algumas formas de garantir o bom funcionamento do seu veículo

Você verifica frequentemente se o seu veículo precisa de manutenção? É importante prestar atenção em alguns detalhes que podem demonstrar que o automóvel está precisando de alguns cuidados.

Para que você não tenha nenhum problema no funcionamento do carro e possa dirigi-lo sem riscos, estar atento ao seu desempenho faz toda a diferença, especialmente quando o assunto é segurança no trânsito.

Por esse motivo, nesta matéria trouxemos algumas dicas de manutenção. Confira:

1 – Calibragem dos pneus

É preciso se atentar se o volante estiver tremendo ou puxando para um dos lados, já que isso pode estar relacionado ao balanceamento das rodas ou aos discos do freio.

Nessas situações, indica-se procurar por mecânicos para equilibrar o alinhamento e o balanceamento das rodas. Você pode evitar maiores problemas ao calibrar regularmente os pneus, aproximadamente, a cada 15 dias.

2 – Manutenção dos freios

Se os freios estiverem com folgas ou oscilando, pode ser sinal que está na hora de ir urgentemente para o mecânico, uma vez que o freio é fundamental para evitar acidentes graves[1] .

A fim de assegurar um desempenho seguro do freio, recomenda-se substituir o fluido do freio a cada 1 ou 2 anos, seguindo as indicações do fabricante. Já as pastilhas e as lonas do freio devem ser trocadas quando apresentarem desgaste superior à espessura mínima.

3 – Checagem do óleo

Se aparecer manchas embaixo do veículo com textura viscosa e coloração escura, pode ser o óleo vazando. Esse óleo é parte fundamental do motor, uma vez que ele limpa, mantém a temperatura e lubrifica as peças, reduzindo o atrito.

Para evitar seu vazamento, a verificação deve ser feita semanalmente na vareta do óleo, observando as orientações sobre os limites do líquido de acordo com o manual do modelo.

4 – Revisão geral

Além dos sinais e das manutenções citadas anteriormente, uma dica é realizar a revisão do seu carro de acordo com as orientações do modelo. Assim, antes de aparecerem os sinais ou problemas no veículo, você já garante que tudo esteja funcionando perfeitamente.

