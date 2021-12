Com o constante aumento dos valores do combustível, a economia é essencial para o dia a dia

O preço da gasolina não para de subir e isso pede mais responsabilidade e moderação no trânsito. É preciso se adaptar e considerar que algumas manias devem ser deixadas de lado, como deixar o motor ligado com o carro parado, já que é necessário ter mais atenção com o uso do veículo para que possa reduzir os custos ao máximo.

No entanto, para que você garanta uma maior economia com o combustível de seu veículo pessoal ou o da sua frota, uma opção é investir no monitoramento do veículo. Quer saber como esse serviço pode ser a solução para os seus gastos? Continue lendo:

A economia que você busca

A Carrosat Rastreamento, solução da empresa curitibana Alcatraz Segurança, está há mais de 20 anos no ramo de rastreamento de veículos. Em seus serviços, você encontra segurança e economia.

O monitoramento realizado pela Carrosat Rastreamento funciona 24h, então, caso o seu veículo seja roubado, você pode acionar a Central de Monitoramento e solicitar o rastreamento e o bloqueio do veículo, que é feito remotamente por meio de um dispositivo instalado no carro. Assim que verificado o furto ou roubo do veículo, o mesmo é rastreado e localizado, e uma equipe de segurança tática vai até o local para recuperá-lo.

Além disso, esse monitoramento do veículo permite que você controle os seus gastos com combustível, uma vez que faz uma demonstração do controle de consumo de combustível e de quilometragem no aplicativo. Desse modo, você pode acessar a qualquer hora e em qualquer lugar esses dados.

Ainda, a Carrosat Rastreamento oferece dicas de trajetos eficientes, além de que, quando o seu carro precisa de alguma manutenção e revisão, você é notificado. É importante manter a vistoria em dia, visto que o bom funcionamento do veículo afeta diretamente no consumo de gasolina.

Conte com os serviços da Carrosat

Na Carrosat você encontra planos para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ambos os planos contam com assistência 24h para te auxiliar com recuperação de veículo, guincho, panes, chaveiro, transporte alternativo e assim por diante. Acesse o site e confira as vantagens de investir em segurança. A Carrosat está localizada na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3738 em Curitiba – PR.