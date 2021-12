De acordo com pesquisas, elas dirigem com mais cuidado e responsabilidade

É bem comum ouvir que as mulheres não dirigem tão bem quanto os homens e que elas são “barbeiras”. Porém, segundo o Infosiga SP, organização que apura dados dos registros da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo, em 2017, 6,4% dos motoristas envolvidos em acidentes eram mulheres, enquanto 93,1% eram homens.

Diante disso, observa-se que, contrariamente ao que é popularmente conhecido, as mulheres são, na verdade, motoristas mais responsáveis que os homens.

A coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito reitera que os homens são mais agressivos e competitivos, uma vez que se incentiva esses comportamentos a eles.

Já as mulheres são mais empáticas e cuidadosas. Ao invés de se arriscarem a altas velocidades e de burlarem as regras de trânsito, elas preferem ter cuidado e dirigir sem riscos.

Mais segurança para as mulheres no trânsito

Para que as mulheres se sintam mais seguras e confiantes no trânsito, o qual não depende apenas de sua cautela, visto que elas precisam interagir com motoristas inconsequentes, há serviços de segurança com atendimento especializado para diferentes situações de risco.

A Carrosat Rastreamento por exemplo, apresenta em seu plano o rastreamento do veículo, que monitora a localização e os trajetos realizados pelo automóvel. Então, caso ocorra uma tentativa de furto, a motorista pode visualizar pelo aplicativo, na função “alerta de cerca”, que emite um alerta se o carro ultrapassar os 100 metros de distância.

Além disso, com esse rastreamento, é possível localizar carros roubados e furtados, evitando a exposição à polícia, uma vez que a equipe tática da Carrosat é acionada imediatamente após o contato da cliente para recuperar o veículo.

Fora que a Carrosat Rastreamento proporciona assistência 24h, com reboques em caso de panes elétrica, mecânica e seca, recarga de bateria, troca de pneus, chaveiro, hospedagem, meio de transporte alternativo e envio de motorista de aplicativo. Dessa forma, há apoio completo em qualquer tipo de situação ao volante.

A Carrosat garante segurança às mulheres

A Carrosat é uma solução da empresa curitibana Alcatraz Segurança, com mais de 20 anos no ramo de segurança de veículos, por isso, um serviço confiável e eficiente é garantido a todas as clientes. Com planos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, há uma diversidade de serviços para manter os cuidados com o carro, com a segurança e economizar. A empresa está localizada na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3738 em Curitiba-PR.

Visite o site e conheça os planos e as diversas vantagens de contratar a Carrosat!