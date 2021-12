Saiba como preparar o seu carro para viagens com estas 4 dicas

Antes de cair na estrada, é preciso preparar o carro para enfrentar longas distâncias. No planejamento, você deve considerar os acidentes ou imprevistos que podem ocorrer na pista.

Para garantir que a sua viagem ocorra tranquilamente e sem grandes prejuízos para o seu bolso, há alguns cuidados que ajudam a evitar transtornos, principalmente no meio de estradas, já que algumas se encontram em serras, sem sinais para fazer ligação.

1 – Revisão do veículo

A revisão é uma vistoria realizada em todo o veículo, o motor, o óleo, a água, os freios, a transmissão, os pneus, o escapamento e a parte elétrica são analisados por mecânicos e técnicos. É primordial que você faça uma revisão e invista em profissionais de confiança para que no futuro não tenha que gastar mais por conta de um trabalho mal feito.

Para você saber se o seu carro precisa de revisão, observe a quilometragem exigida pelo fabricante, normalmente ao atingir 10 mil quilômetros, para quem está constantemente na estrada, é necessário realizar a vistoria.

Se você não utiliza com tanta frequência o seu veículo, a cada 6 meses é importante realizar a revisão porque mesmo parado o carro pode avariar.

2 – Combustível

Quanto mais longe você for, mais terá que abastecer. Por isso, é importante que você coloque uma quantidade acima do que precisará a fim de evitar imprevistos. Além disso, atente-se ao local de abastecimento, já que há postos que “batizam” os combustíveis. Sempre abasteça em locais de confiança.

3 – Equipamentos de emergência

Em casos de pane elétrica, é extremamente importante que você tenha um extintor de incêndio. Porém, como ele deve estar dentro da validade, verifique com regularidade a data para que você esteja preparado em casos de incêndio.

Além desse item, é essencial carregar o triângulo, o macaco e a chave de roda se algum incidente com algum dos pneus acontecer.

4 – Bagagem

É preciso ter atenção à quantidade de bagagens que carregará com você, ainda mais se estiver viajando com mais pessoas. Não é recomendado empilhar as malas na frente do vidro traseiro, pois assim o motorista perde a visão da parte de trás do veículo.

Ainda, para não deixar um lado do carro com mais peso que o outro, separe proporcionalmente as bagagens no porta-malas. Assim você não prejudica a vida útil dos pneus.

Conte com uma empresa que cuida do seu veículo

A Carrosat Rastreamento cuida de todo o monitoramento do seu carro e com os seus planos você garante uma maior economia em viagens e segurança 24h, além de ser uma vantagem ter o rastreamento em uma cidade desconhecida.

Caso algo aconteça com o seu veículo na estrada, a Carrosat Rastreamento conta com uma assistência por valores super acessíveis. Por meio dela, você pode requisitar a recuperação do seu veículo em casos de roubo, assim como guincho, chaveiro, transporte alternativo e muito mais.

Entre em contato e contrate um plano agora mesmo. Não perca tempo!