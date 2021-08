Deixar o espaço onde vivemos agradável e interessante pode ser simples e acessível. Confira algumas ideias para decorar sua casa gastando pouco.

Quanto mais tempo passamos em casa, mais prezamos por cuidar desse espaço e melhorar pequenas coisas, seja na sua funcionalidade ou decoração. Com muitas pessoas passando a trabalhar em casa, também queremos ainda mais deixar os ambientes que mais frequentamos com a nossa cara.

Quadros e porta-retratos

Seja em salas, quartos ou qualquer parede vazia, como em corredores, fazer uma composição de quadros ou porta-retratos vai deixar o ambiente muito mais personalizado.

Outra opção ainda é instalar uma prateleira mais estreita e usar tanto quadros quanto porta-retratos apoiados em cima.

Parede decorada

Outra forma de deixar o ambiente mais interessante é dando um toque especial em alguma parede. Seja pintando com uma cor de destaque ou aplicando adesivos e papéis de parede. Ideias é o que não faltam para decorar.

Acessórios

Pequenos itens como almofadas, jogos de cama ou potes de cozinha. Tudo pode ser objeto de decoração e fazer diferença no ambiente. Você pode escolher acessórios de uma mesma cor ou tema e ver como o ambiente fica muito mais harmonioso e interessante.

Seja com cores, estampas ou textura, itens como quadros, tapetes e cortinas dão personalidade ao ambiente. Imagem: Shutterstock

Tapetes

Além de deixarem o cômodo muito mais aconchegante, os tapetes fazem muita diferença na nossa percepção do espaço, podendo ser usados para favorecer o ambiente. Ele também pode adicionar cor, estampa e textura à decoração.

Cortinas

Além de ajudar a explorar (ou bloquear) a luz do ambiente, o estilo, cor e tamanho da cortina muda totalmente a decoração de um cômodo. Escolha as de tecido leve, claro e semitransparente para dar mais iluminação natural ao ambiente ou as de cores vibrantes ou estampas para dar estilo e originalidade.

Plantas

Seja com pequenos temperos ou flores e plantas decorativas, é possível ter algumas plantas em casa sem gastar muito. Tanto a planta em si como os vasos e suportes acabam impactando a estética do espaço. Para quem não leva jeito com os cuidados necessários com as plantas, também é possível investir em opções de plástico.

Existem diversos itens acessíveis que podem ser facilmente adicionados à sua casa, deixando o ambiente muito mais original e interessante.

