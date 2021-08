Itens simples e acessíveis podem facilitar sua vida na hora de preparar a próxima refeição e, ainda, ajudar para que os alimentos estejam melhor armazenados.

Não tem como evitar: a cozinha é o ambiente mais frequentado da casa. Seja para quem vive em uma família com muitos membros ou mesmo quem mora sozinho, a cozinha precisa ser visitada para todas as refeições.

Seja para manter o ambiente organizado ou garantir o melhor armazenamento dos alimentos, a geladeira organizada é sinônimo de menos desperdícios e facilita na hora de cozinhar. Confira algumas ideias de potes e organizadores para sua geladeira.

Potes para frios

Por serem muito mais perecíveis, alimentos como queijo, presunto e outros frios podem estragar com facilidade e ainda deixar cheiro na geladeira. Invista em potes específicos, que geralmente vão mantê-los separados e vedados, além de facilitar na acomodação.

Potes herméticos

Seja para separar alimentos específicos, facilitar a organização ou manter especialmente saladas e alimentos frescos, os potes herméticos ajudam a manter o alimento protegido e a explorar a altura entre as prateleiras. Existem opções com cesta interna, evitando que a umidade dentro do pote fique em contato com o alimento.

Organizando alimentos em potes, é possível utilizar melhor a altura entre as prateleiras e ver com facilidade todos os alimentos disponíveis. Imagem: Shutterstock

Gavetas

Ainda explorando a altura entre as prateleiras e possibilitando um melhor uso do espaço, existem gavetas que encaixam na prateleira, abrindo a possibilidade de criar várias divisórias na geladeira.

Organizadores

Com diversos tipos de organizadores, alguns específicos para latas e outros com divisórias para alimentos abertos, são opções que vão facilitar para que você veja tudo que tem disponível na geladeira e ainda acessar os produtos com maior facilidade.

