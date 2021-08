O lazer e o bem-estar do seu pet é um fator importantíssimo para a saúde dele como um todo. Saiba mais sobre os melhores tipos de brinquedos para seu cão ou gato.

Além de cuidados essenciais com saúde, alimentação e higiene, também é importante dar atenção ao lazer e bem-estar do seu pet. Para isso, existem diversas opções de brinquedos para pets, cada um com uma função diferente para os sentidos do seu bichinho.

Bichos de pelúcia

Encontrados em vários tamanhos, escolher um vai depender da personalidade do seu pet. Alguns gostam de ter bichinhos de pelúcia para dormir enquanto outros gostam de caçar o brinquedo – nesse caso, é importante escolher modelos específicos que sejam mais resistentes.

Brinquedos recheáveis

É fato: pets amam petiscos! E os brinquedos recheáveis são perfeitos para isso. Você coloca ração ou outro tipo de petisco dentro do brinquedo e, conforme o bichinho brinca com ele, a comida vai sendo liberada. Geralmente são oferecidos para os cães, mas também existem vários modelos para gatos no mercado.

Puzzles

Assim como os brinquedos recheáveis, esses também guardam uma recompensa. Porém, o pet precisa utilizar dentes, patas e língua para mover pequenos itens e achar o prêmio. São ótimos para incentivar a curiosidade e ajudam a combater o estresse e ansiedade, pois deixam os bichinhos entretidos.

Brinquedos e acessórios para o seu pet: na Casa China tem!

Manter seu bicho de estimação ativo e entretido é importante para a saúde física e mental dele. Imagem: Shutterstock

Corda

Muito usados como mastigadores, os brinquedos de corda são bem mais resistentes e usados para serem destroçados mesmo. Eles ajudam a entreter o pete, gastar energia e até também na limpeza dos dentes.

Brinquedos para caçar

Seja com rodinhas, cordinhas ou pontos de luz, brinquedos que incentivam a caça são ótimos para gastar a energia, especialmente dos gatos. Para garantir maior durabilidade e evitar que o pet se machuque, o melhor é investir em brinquedos próprios para isso. Afinal, pet feliz é um pet mimado.

Para dar o melhor cuidado possível ao seu pet, é preciso oferecer carinho, atenção e brincadeiras. Os brinquedos são ótimos recursos para estimular os pets de diversas formas e os mantê-los entretidos e muito mais saudáveis.

