A escolha do colchão ideal passa por temas como molas, diferentes espumas e densidade do material

Uma péssima noite de sono pode estragar seu dia. Duas ou três, sua semana. De maneira ininterrupta e rotineira, você pode desenvolver vários problemas de saúde, como enxaquecas, oscilações de humor, além de favorecer doenças mais graves, como diabetes e hipertensão. Felizmente, se o responsável pela noite mal dormida é o seu colchão, então você já está a meio caminho de solucionar seu problema: você precisa escolher o colchão certo.

Atenção ao espaço utilizado

Por se tratar de um mobiliário que ocupa muito espaço, é importante escolher um colchão que atenda suas necessidades, mas que permita a mobilidade no ambiente. Neste aspecto, e diferente de outros modelos, a cama box é a que melhor otimiza o espaço, visto que dispensa cabeceiras e restringe-se ao tamanho do próprio colchão.

Existem camas box de diversos tamanhos, sendo individuais ou não, e a escolha entre eles dependerá do seu objetivo. Vale lembrar também que alguns modelos possuem baú na base, o que se torna um atrativo a mais para quartos com espaço reduzido que precisam de um compartimento extra.

Entretanto, para a melhor sustentação do colchão, bem como a distribuição do peso do usuário, o indicado é investir em um box com baú bipartido.

Densidade ideal para seu biotipo

A densidade do colchão é a relação entre a quantidade de espuma utilizada por metro cúbico. Fator importante e decisivo na escolha do colchão, é por meio dela que se sabe o quanto o colchão deformará ao receber o peso. Quanto mais pesada a pessoa for, maior deverá ser a densidade do material.

Os cálculos de densidade são feitos por meio da altura e do peso da pessoa que usará o colchão. Para maior compreendimento, o Instituto Nacional de Estudos de Repouso (INER) possui uma Tabela de Biotipo, calculada para indicar o colchão de espuma adequado para cada indivíduo.

Você pode conferir acessando este link.

Molas: ensacadas ou bonnel?

Sobretudo quando você divide a cama com alguém, é importante escolher um colchão que seja confortável para ambos. Uma das queixas mais comuns de casais refere-se ao barulho e ao balanço que acontece quando o parceiro se movimenta durante a noite. Saiba que esse ruído pode ser minimizado escolhendo corretamente o tipo de mola do seu colchão.

Os tipos mais conhecidos são a mola bonnel e mola ensacada. Ambas oferecem boa adaptação e são ergonômicas, mas o modelo de mola ensacada consegue oferecer um suporte perfeito para o corpo, tornando-se a melhor opção para quem sofre de dores nas costas. O colchão também é muito mais silencioso, ou seja, perfeito para casais.

Já o modelo de mola bonnel é mais indicado para pessoas solteiras ou que possuem sono pesado e não se importam com ruídos na noite.

Espuma: viscoelástica ou látex

Colchões de espuma são confortáveis e leves, e os materiais mais conhecidos são a viscoelástica e o látex. Os modelos de viscoelástica têm alta resposta ergonômica, aumentando o conforto na hora do sono, além de serem hipoalergênicos.

Já os modelos de látex, por sua vez, destacam-se por voltar ao seu estado natural de planície logo que a pessoa se levanta. Além disso, conta com função antibactericida e é considerado um dos modelos de maior capacidade de recuperação e durabilidade, podendo chegar aos dez anos de vida útil.

Ainda assim, é importante frisar que a vida útil do colchão depende do seu manuseio. Deixar o colchão “respirar” e virá-lo esporadicamente já evita a proliferação de ácaros danosos aos materiais de composição e também a deformação pelo tempo de uso. De maneira geral, os colchões de mola alcançam a média de 5 anos de vida útil; os de espuma, cerca de 3 anos.

