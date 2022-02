A posição em que você deita influencia diretamente na qualidade do seu sono

Dormir de bruços, de lado ou de barriga para cima: se há um consenso entre os especialistas, é o de que a posição em que você dorme influencia diretamente a saúde do sono. Além de cuidar da postura na hora de deitar, investir em um colchão de qualidade é outra forma de garantir uma noite verdadeiramente confortável, que te faça estar descansado no dia seguinte.

Posições mais indicada: dormir de lado

Campeã das indicações de especialistas, a melhor posição para dormir é a de lado. Isso porque, ao deitar-se nessa posição, você favorece o alinhamento da espinha dorsal, sem sobrecarregar alguma parte do corpo.

Além disso, também melhora a circulação do sangue no corpo, ajuda a aliviar as dores nas costas e a manter as vias nasais abertas, o que reduz as chances de desenvolver apneia (distúrbio do sono que faz com que a respiração pare e volte durante a noite).

No caso de mulheres grávidas, a posição também evita que o feto seja pressionado contra as paredes dos órgãos abdominais. Entretanto, atenção ao lado em que está se deitando: dormir do lado direito não é muito indicado, visto que pode provocar refluxo gástrico e azia.

Invista em travesseiros de qualidade

De maneira geral, sempre é recomendável usar um travesseiro macio e médio, de altura suficiente para preencher o espaço entre sua nuca e o colchão. Apesar de não ser a melhor posição para dormir, deitar-se de barriga para cima também pode ser uma maneira confortável de passar a noite, desde que seu travesseiro não seja nem muito alto, nem muito baixo.

Mas, quem disse que travesseiro só deve ser usado na cabeça?

Uma das posições mais excelentes para dormir é deitar-se de lado e manter os joelhos flexionados com a ajuda de um travesseiro entre as pernas. Essa posição é ótima para gestantes, mas não deve ser desprezada pelo restante das pessoas.

Usar o travesseiro entre as pernas ajuda a estabilizar a sua respiração, tornando sua noite de sono mais leve e livre de roncos. Também alinha sua cintura e costas, aliviando a pressão do corpo e permitindo o relaxamento dos seus músculos. Por consequência, há menos desconforto na lombar.

A importância do colchão

De nada adianta dormir em uma posição correta se seu colchão for de péssima qualidade. Por isso, atentar-se ao tipo de mola e espuma, assim como à vida útil do material e demais detalhes da sua composição, é importante para garantir a qualidade do seu sono a longo prazo.

Neste aspecto, outro fator decisivo é o tamanho do seu colchão. Dormir encolhido não é a maneira mais confortável de passar um terço do seu dia. Por isso, considere adquirir modelos maiores de colchão de casal (queen, king) ou os modelos mais espaçosos para solteiros, como os “viúvos/solteirão”.

Evite dormir de bruços

De longe a posição menos indicada, dormir de bruços desalinha seu pescoço e coluna, sobrecarregando a musculatura dessas regiões, principalmente na lombar. A chance de acordar no próximo dia com dores musculares é grande e esta posição pode até mesmo causar lesões mais severas, prejudicando a realização de tarefas do dia a dia.

Para quem sente dificuldade para dormir em outra posição, a recomendação é tentar aliviar esses sintomas com travesseiros baixos e macios, que podem auxiliar em problemas cervicais e possíveis tendinites.

Invista na sua qualidade de vida

