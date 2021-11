Molas bonnel ou ensacadas são indicadas para perfis de público diferentes; saiba qual o seu

Você já deve ter ouvido a máxima: para uma vida saudável, o ideal é dormir em torno de 8 horas por noite. Em termos práticos, é o mesmo que dizer que a cada 30 dias, 10 deles você passa dormindo. Por isso, um colchão de qualidade duvidosa, fora da validade e inadequado para o seu biotipo pode prejudicar muito o seu sono e sua qualidade de vida.

Para evitar noites mal dormidas, além da espessura do colchão e outras especificações técnicas, o consumidor deve atentar-se ao tipo de mola com a qual o colchão é produzido. Afinal, são elas que garantirão o alinhamento correto das costas, o que é essencial para a qualidade do seu sono.

Segundo artigo da Associação Brasileira da Indústria de Colchões (ABICOL), as molas de aço em espiral surgiram com a revolução industrial. Na época, eram usadas em assentos de cadeiras. A invenção foi inserida nos colchões anos mais tarde, e só ganhou mercado na década de 20.

Como era de se esperar, muito mudou no último século. A revolução tecnológica possibilitou a confecção de modelos cada vez mais ergonômicos. Antes, as molas eram produzidas à mão; hoje, são diversos os modelos e formatos disponíveis no mercado. Dentre tantos, dois tipos de molas são as mais procuradas: molas bonnel e molas ensacadas, também chamadas de molas pocket.

Molas Bonnel

Três benefícios: flexível, durável e ótimo custo-benefício.

Este sistema, que existe desde a década de 80, é composto por molas de aço resistente que estão presas a uma armação retangular. Dispostas paralelamente, as molas entregam uma resistência progressiva para a sustentação da coluna, visto que quanto mais peso é aplicado sobre as molas, maior a sua resistência.

A principal desvantagem deste colchão é que ele não impede a percepção dos movimentos. Para casais, pode gerar um incômodo, visto que a cama inteira balançará ao menor dos movimentos do parceiro. Além disso, também não é a escolha mais sensata para aqueles que já possuem problemas na coluna, visto a falta de molejo ergonômico que apresentam.

Em vista disso, este modelo é recomendado para quem deseja comprar um colchão de solteiro ou quem não tem problemas com movimentos durante o sono. Ainda assim, é interessante investir em colchões de molas bonnel que possuem espuma de proteção acústica, tornando sua noite ainda mais confortável e livre de ruídos e barulhos incômodos.

Molas ensacadas

Três vantagens: ergonômico, silencioso e adaptável. Diferente do concorrente descrito acima, as molas deste modelo de colchão são dispostas individualmente em sacos de TNT e posicionadas num formato de barril (no outro, o formato se assemelha a uma ampulheta). Sendo assim, há maior estabilidade do molejo neste modelo, visto que os movimentos não se espalham pela cama toda.

Logo, é a melhor opção para casais e pessoas com sono leve, visto que as molas ensacadas não produzem barulho algum. Também é mais indicado para pessoas com dores na coluna, visto que apresentam maior adaptação ao corpo (dada a quantidade elevada de molas ensacadas por metro quadrado de colchão).

Neste modelo, suas noites de sono serão mais confortáveis e sua coluna terá maior suporte. Assim como o concorrente, também apresenta boa durabilidade. Entretanto, importante frisar que independente do modelo escolhido, a qualidade sempre está diretamente relacionada com o ato de cuidar bem do colchão.

