Dores de cabeça, no pescoço e no corpo podem ser causadas por travesseiros de má qualidade

Você vive constantemente com a sensação de que dorme mal à noite, mas não sabe exatamente por quê? Se comparados a homens de faixa etária similar, não é incomum mulheres se queixarem com mais frequência de distúrbios de sono e noites mal dormidas.

Tais queixas costumam aumentar durante a gestação, por diversas razões relacionadas ao desconforto físico e mudanças hormonais. Por isso, dentre tantos culpados, às vezes o mais simples esquece de ser apontado: dormir sem ou com um travesseiro de má qualidade.

De maneira geral, dormir sem travesseiro não é indicado para ninguém. Isso porque sua ausência pode tencionar os músculos da cervical e até mesmo estirar a musculatura. Ainda assim, mesmo fazendo uso de travesseiros, algumas dores podem persistir caso a altura ou a qualidade esteja equivocada.

Além disso, um levantamento recente feito pela Associação Brasileira do Sono descobriu que 7 a cada 10 brasileiros não estão de bem com o sono. A pesquisa, realizada entre novembro de 2020 a abril de 2021, ouviu 6.350 entrevistados. Destes, 75% deles pertenciam ao sexo feminino.

Pensando neste problema, listamos quatro queixas comuns que afetam o sono e também indicamos o travesseiro mais apropriado para ajudar a solucioná-las. Confira:

1 – Dores na lombar

Como a espinha dorsal deve ficar sempre em linha reta, o travesseiro exerce um papel importante na hora de dormir. E, no caso de mulheres grávidas, a lombar costuma incomodar um bocado durante a noite. O mais indicado para gestantes é deitar de lado, preferencialmente para o lado esquerdo.

Já o travesseiro ideal deve ser firme, sem deixar a cabeça inclinada para cima ou para baixo.

Outra dica é colocar um travesseiro entre os joelhos, mantendo as pernas semiflexionadas, o que relaxa a lombar. Para mais conforto, use um travesseiro de corpo (eles medem de 50cm a 70cm), para não deixar o braço sobre o quadril.

É importante também ver a vida útil do travesseiro, em geral de no máximo cinco anos. Se ele perdeu a firmeza e o seu pescoço costuma afundar em contato com ele, chegou a hora de trocar.

2 – Dores de cabeça e má circulação

Dormir de costas, principalmente sem travesseiro, pode provocar dores de cabeça devido à deterioração da circulação sanguínea nas artérias vertebrais. Se ainda assim essa for sua posição preferida para dormir, sugere-se usar um travesseiro macio e de altura média, suficiente para preencher o espaço entre a cabeça e o colchão. Caso deseje, para mais conforto, coloque outro abaixo dos joelhos.

Já para quem gosta de dormir de bruços, é importante lembrar que usar o braço como apoio para a cabeça é tão danoso quanto não usar travesseiro. Neste caso, é altamente prejudicial para a articulação do ombro, para os braços e para a saúde da região do pescoço e cabeça. O indicado, portanto, é usar um travesseiro baixo para apoiar a cabeça e outro para ficar embaixo do abdômen.

3 – Dores no pescoço

Para fisioterapeutas e médicos, a melhor posição para dormir é a de lado.

Portanto, quem dorme nesta posição deve procurar por um modelo de travesseiro que ocupe o espaço entre o ombro e a cabeça. Esta altura varia de 10 cm a 15 cm.

Dormir com o travesseiro muito alto ou muito baixo manterá a cabeça inclinada para um dos lados, contraindo os músculos do pescoço e aumentando as chances de desenvolver torcicolo.

4 – Ronco

Por fim, poucas pessoas associam logo de cara, mas travesseiros desgastados ou baixos demais podem provocar o ronco. Isso acontece porque a altura e a qualidade correta do travesseiro facilitariam a retração da língua e a passagem de ar.

Por isso, o mais indicado é investir em travesseiros firmes que mantenham a sua coluna alinhada e que promovam o encaixe perfeito entre a cabeça e o pescoço. Os tipos de travesseiros mais indicados são: o travesseiro para joelho e tornozelo e o travesseiro para cervical.

Todas as dores citadas até aqui prejudicam a qualidade do seu sono e, salvo razões clínicas, podem ser controladas e minimizadas com o travesseiro correto.

