Separamos três dicas para diminuir dores musculares de maneira prática e rápida

Não há nada mais desgastante do que acordar com dores nas costas. Para as mulheres que têm uma rotina cheia de afazeres domésticos e profissionais, esse desconforto é especialmente desesperador porque torna as tarefas do dia a dia ainda mais difíceis de serem realizadas.

Felizmente, há algumas dicas práticas de como ajudar com este problema. Confira!

1 – Atenção ao seu colchão: ele pode estar te prejudicando

Primeiro de tudo, seu colchão ainda está na validade? Pouca gente leva isso a sério, mas todo colchão possui um prazo de validade. Os de mola podem alcançar a média de 5 anos de vida útil; os de espuma, cerca de 3 anos.

Outro ponto importante é a densidade do seu colchão. Seu peso e as necessidades da sua coluna devem ditar a escolha entre maciez e firmeza. A instabilidade do material, por sua vez, pode gerar dores intensas nas costas no dia seguinte, pois acaba mantendo os músculos retraídos durante a noite.

Para dores pré-existentes, também é interessante investir em colchões ortopédicos e de massagem, que podem vir em modelos de casal ou de solteiro. Quanto às molas, o ideal seria adquirir um modelo de molas ensacadas, que oferecem melhor suporte à coluna e, consequentemente, menos dores nessa região.

2 – A escolha do travesseiro ideal

Com a rotina insana de hoje, é comum que a gente se sinta exausta no fim de semana. E vale para todas as mulheres.

As gestantes, além disso, costumam sofrer ainda mais com dores nas costas. Isso porque o peso do bebe sobrecarrega a virilha e a parte inferior das costas.

Já para as mamães com bebês de colo, mesmo com o auxílio de cadeirinhas e berços, é comum carregá-los com frequência, sobrecarregando braços e pescoço. Por isso, todo momento de descanso deve ser priorizado para garantir o máximo de qualidade e bem estar.

Neste aspecto, a altura e o tipo de travesseiro escolhido são determinantes para ter a tão sonhada noite de sono.

Escolher um travesseiro muito alto ou muito baixo pode gerar impacto sobre a região cervical, além de provocar dores musculares e, em alguns casos, até enxaquecas.

3 – Melhor posição para dormir

Outro grande vilão das dores nas costas é a posição em que você dorme. A mais indicada pelos especialistas é a de lado, visto que favorece o alinhamento da coluna, que deve sempre se manter em linha reta. Além disso, essa posição também evita a formação de pontos de tensão nos ombros e pescoço, impedindo enxaquecas e torcicolo.

Já com o auxílio de um travesseiro correto, dormir de barriga para cima se torna uma posição confortável e saudável para o sono.

Por outro lado, dormir de bruços é de longe a posição menos indicada, visto que desalinha seu pescoço e coluna, sobrecarregando a musculatura dessas regiões.

