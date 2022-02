Esses serviços são indispensáveis para o bom desempenho dos pneus e da direção do carro.

Você sabe que os pneus em boas condições são essenciais para o bom funcionamento de um veículo. Mas quando falamos disso, não estamos apenas nos referindo ao estado da borracha, mas também ao balanceamento e alinhamento das rodas.

Apesar de não ser um pré-requisito para seu carro sair por aí, é essencial para o desempenho dos pneus e da direção.

Por isso, fique atento se você está com dificuldades para conduzir o veículo em linha reta ou percebe que ele está trepidando quando atinge altas velocidades: provavelmente é preciso fazer o alinhamento e balanceamento.

Entenda melhor.

Para que serve o alinhamento e balanceamento?

Você provavelmente já ouviu falar desse serviço, mas está na hora de entender melhor. O alinhamento, como o próprio nome diz, serve para alinhar as quatro rodas do veículo.

Assim, o carro fica mais estável e você ganha segurança para dirigir, além de dar mais vida útil aos pneus, porque eles irão desgastar por igual. Além disso, o alinhamento influencia diretamente na economia de combustível, já que as rodas ficarão muito mais tempo em atrito com o solo.

Por sua vez, o balanceamento vai equilibrar o conjunto de pneus e rodas do veículo. Ou seja, elas vão girar sem provocar vibrações e, com isso, você terá mais conforto na condução do carro.

O balanceamento também influencia diretamente o desempenho dos pneus.

Quando você deve fazer o alinhamento e balanceamento do carro?

No manual do veículo é indicado o momento ideal para realizar o alinhamento e o balanceamento das rodas. De toda forma, os especialistas da empresa curitibana CheckBox – pneus e serviços aconselham a realizar o serviço de acordo com as seguintes realidades:

Se você é um motorista que roda muito em estradas de terra ou ruas esburacadas, faça a cada 5 mil quilômetros rodados ou 3 meses;

Se você costuma dirigir por ruas e meios urbanos, pode fazer o alinhamento e balanceamento a cada 10 mil quilômetros.

Além disso, o carro emite sinais que indicam a existência de algum problema. Puxar para um dos lados quando trafega em linha reta ou nas frenagens, e desgaste irregular dos pneus pode ser falta de alinhamento.

Por outro lado, sentir a direção trepidando quando está dirigindo pode ser sinal da falta de balanceamento.

Busque por um serviço de qualidade

