Também conhecidos como cabos de ignição, eles são essenciais para a partida e funcionamento do motor do veículo.

O motor do seu carro está falhando? Talvez seja hora de trocar os cabos de vela.

Essencial para o funcionamento do veículo, eles são responsáveis por levar a corrente elétrica de alta tensão da bateria até as velas de ignição.

As velas, por sua vez, têm a missão de inflamar o combustível e trocar calor com o motor. Isso significa que, se elas não estiverem em perfeito estado, a partida e o funcionamento do carro ficam comprometidos.

Por isso, é fundamental saber testar os cabos e evitar surpresas desagradáveis. Mas afinal, você sabe como fazer isso?

Está tudo bom com as velas?

A redução de potência e de aceleração do motor do carro é um dos principais sinais que indicam problemas com as velas. Além disso, quando a luz da injeção eletrônica acende no painel, é indício de falha nos cabos.

Em média, a vida útil de um cabo de vela varia entre 30 e 40 mil quilômetros, dependendo do veículo e da qualidade da peça. Mas na verdade, não há uma orientação específica de quilometragem para definir a troca.

Conheça outros sinais que facilitam a identificação de problemas:

Dificuldade para dar partida no carro;

Aumento do consumo de combustível;

Motor falhando na marcha lenta;

Escapamento “pipocando” (estouro);

Solavancos no motor, principalmente na aceleração durante ultrapassagens e subidas.

Clique aqui e conheça todos os serviços oferecidos para seu carro pela CheckBox.

Sinais de problemas com os cabos

O sistema de ignição é um dos mais importantes do veículo, já que é responsável pela partida e funcionamento do motor. Para tanto, um dos componentes essenciais são os cabos de vela, que também são conhecidos como cabos de ignição.

Por isso, é tão importante ter certeza que eles estão em bom estado. A boa notícia é que dá para perceber visualmente o desgaste dos cabos e, assim, reconhecer a necessidade de manutenção ou até mesmo de troca.

Sinais físicos de defeito nos cabos:

Rachaduras;

Desgaste;

Ressecamento;

Mal encaixe;

Oxidação dos terminais.

Como testar os cabos de vela de ignição?

A primeira coisa é ter à disposição algumas ferramentas importantes para testar os cabos. São elas:

Alicate para cabo da vela de ignição (se disponível);

Multímetro ou ohmímetro digital ou analógico;

Cabo de ligação direta (30-60 cm de comprimento);

Manual do proprietário do seu automóvel;

Tapete de borracha;

Um pano limpo;

Fita métrica.

É necessário testar cada cabo isoladamente. Isso significa que você deverá desligar um cabo, realizar o teste, religá-lo e passar para o seguinte.

Mas atenção: quando for ligar um cabo, tenha certeza que ele não está perto demais de outros componentes eletrônicos ou de algo quente, como o escape do veículo.

Verificando um a um, você garantirá que a ordem de acionamento do sistema de ignição estará correta para o motor continuar a funcionar.

Passo a passo para teste:

Inspecione os cabos e grampos: limpe todos com um pano, um de cada vez, e procure danos físicos, como cortes e marcas de queimaduras; Coloque o motor em funcionamento: ligue o carro e procure por arcos elétricos em torno dos cabos ou tente ouvir estalos; Faça um teste de resistência: com um multímetro (ou ohmímetro), verifique se a resistência de todos os cabos de ignição se enquadram nas diretrizes do fabricante; Verifique se os cabos estão direcionados corretamente: consulte o manual do proprietário para ter certeza. A ligação cruzada pode criar uma fuga de energia, o que irá reduzir o desempenho.

Para que você não fique com nenhuma dúvida, é importante levar o veículo para revisões periódicas em uma oficina de confiança, com mecânicos especializados, como a CheckBox – pneus e serviços.

Dessa forma, você terá segurança e tranquilidade para dirigir seu carro. A CheckBox conta com três unidades. São elas: Seminário, Atuba e Araucária.

Clique aqui e agende uma revisão com a CheckBox.