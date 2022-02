As velas precisam ser trocadas regularmente para garantir o bom funcionamento do motor do carro.

Elas são componentes relativamente simples e baratos, mas não se engane: as velas de ignição são fundamentais para o funcionamento e desempenho do motor de um carro. Por isso, é necessário ficar atento à manutenção e à necessidade de troca.

Sabemos que o motor do veículo funciona à combustão, ou seja, ele usa a energia de explosões controladas para movimentar o carro. Assim, quando a mistura de combustível e ar entra nas câmaras de combustão, é gerada uma faísca elétrica que inflama esses materiais.

Nesse processo, as velas são responsáveis justamente por criar essa faísca dentro da câmara. Por isso, se elas não estiverem em bom estado, as explosões não acontecem ou não são suficientes para inflamar corretamente a mistura de combustível. Com isso, o motor perde potência.

Por que as velas de ignição precisam ser trocadas regularmente?

A maioria dos fabricantes orientam analisar o estado das velas a cada 10 mil quilômetros rodados e realizar sua troca entre 40 mil e 50 mil quilômetros (no máximo). No entanto, esse tempo pode variar de veículo para veículo.

Por isso, se você perceber que o carro está falhando na hora de dar partida, com solavancos, desempenho inferior ao normal ou aumento do consumo de combustível, provavelmente as velas precisam ser trocadas.

O defeito de uma vela, e consequentemente de um pistão, pode forçar o motor e provocar danos muito sérios. Além disso, também pode acontecer um superaquecimento nas câmaras de combustão e acabar fundindo o motor.

O que pode danificar as velas?

O acúmulo de resíduos (causado pelas explosões) ou até mesmo uma folga excessiva no eletrodo, que é o gerador das faíscas, pode provocar o mau funcionamento do motor.

Por isso, você consegue perceber o problema de forma imediata: o automóvel tende a gastar mais combustível e começa a falhar.

Como saber se a vela de ignição está danificada?

A vela de ignição é um componente tão simples e discreto que muitas vezes passa despercebida para os motoristas. Mas não caia nessa.

É importante identificar se existe algum defeito. Para tanto, ao retirar a vela, verifique se ela está cinza, amarelada ou marrom. Isso significa que sua vida útil está próxima do fim.

Outro sinal de que a vela de ignição precisa ser trocada é se ela estiver carbonizada, ou seja, se sua ponta estiver coberta de carvão. Já se você achar que a peça está superaquecendo, verifique se a ponta do isolador está esbranquiçada ou com alguns pontos pretos na superfície.

Examine a rosca da vela, se ela estiver danificada pode ser excesso de torque na hora que você ou o mecânico colocou a vela no lugar. Também tenha atenção ao isolador cerâmico (não deve ter trinca).

Produtos de qualidade são importantes

Na hora de realizar a troca das velas de ignição do seu carro tenha certeza que elas são de qualidade. Isso porque existe uma série de produtos no mercado, muitos de procedência duvidosa, o que compromete o desempenho da peça.

