Pneus de qualidade são indispensáveis para manter a segurança do motorista, passageiros e outros carros na pista.

Para dirigir com segurança é fundamental rodar com pneus de qualidade. Por isso, quando chega a hora de trocá-los é essencial realizar a compra em uma loja confiável.

Essa necessidade levanta uma dúvida comum para muitas pessoas: como saber qual produto e onde comprar pneus novos. Se esse é o seu caso, este conteúdo é para te ajudar a encontrar os pneus certos para seu carro.

Por que comprar pneus novos?

O pneu é o único ponto de contato do veículo com o chão. Exatamente por isso, é necessário investir em qualidade para garantir a segurança do motorista, passageiros e de quem mais trafega na pista.

Além de ter os pneus adequados para dirigir com tranquilidade, com certificado de segurança, também é preciso considerar as informações presentes no manual do carro.

Lá é possível descobrir o tipo de pneu mais indicado para o veículo, qual é a pressão de calibragem correta e a quilometragem recomendada para realizar o alinhamento e o balanceamento.

Um erro comum de muitas pessoas é esperar o pneu ficar careca ou estourar para providenciar um novo. Uma forma de evitar que isso aconteça é consultar o manual. Ele também orienta o condutor sobre a hora certa de realizar a troca.

Quais os perigos de rodar com pneus ruins?

Transitar com os pneus em mau estado é uma infração grave e pode gerar multa.

Além disso, a borracha desgastada reduz a aderência do carro ao solo, diminuindo a capacidade do motorista de realizar frenagens, deslocamentos em curvas e manobras emergenciais.

Os sulcos também são fundamentais para desempenho seguro na pista. Isso porque eles contribuem para o escoamento da água. Assim, quando eles estão gastos, o carro desliza e o motorista pode perder o controle com facilidade.

Clique aqui e conheça todas as promoções de pneus novos da Checkbox.

Como escolher bons pneus?

Se você está pesquisando pneus novos para seu veículo, provavelmente vai encontrar produtos de diferentes marcas e valores. Então, fique atento.

Nesse processo, é comum não conhecer alguns fabricantes e isso não significa que o produto é ruim. Portanto, conhecer alguns aspectos na hora de realizar a compra é importante:

Observe as certificações

Nacional ou importado, não importa, todo pneu novo deve ter a certificação INMETRO, que são estabelecidas pela Portaria 544/2012 e suas atualizações nº: 165/2008, 205/2008 e 83/2012.

Marcas menos populares podem ser uma boa opção

Todo pneu vendido no Brasil deve passar pela inspeção do INMETRO. Sendo assim, ele deve ter certificação.

Como encontrar a loja certa para comprar os pneus?

A primeira coisa a considerar é que, na maioria das vezes, o barato sai caro. Isso porque, algumas pessoas encontram pneus de marcas conhecidas e de ótima qualidade, por um preço muito abaixo do mercado.

Geralmente, esses produtos são pneus remold, ou seja, são usados e recebem uma nova camada de borracha para continuar rodando. No entanto, eles ainda apresentam sinais de desgaste e, por isso, não transmitem a mesma confiança.

Isso significa que o risco de acidentes é o mesmo de usar pneus carecas.

Considere os seguintes aspectos antes de escolher onde comprar pneus novos:

Uma boa loja de pneus oferece produtos de qualidade e garantidos;

É fundamental que a loja ofereça suporte e garantia dos produtos vendidos aos clientes;

Uma boa loja trabalha com preços justos e condizentes com a realidade do mercado;

A empresa curitibana CheckBox – pneus e serviços presta serviços automotivos de excelência, além de ser referência na venda de pneus e peças.

Com uma equipe treinada e qualificada, a CheckBox dispõe de equipamentos com alta tecnologia para atender os clientes nas três unidades da empresa: Seminário, Atuba e Araucária.

Clique aqui e e faça uma cotação de pneus na Checkbox.