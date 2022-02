Quando a luz não apaga, mesmo após abaixar o freio de mão, pode existir alguma falha no sistema.

Você liga o carro, abaixa o freio de mão, engata a marcha e sai com ele. Mas logo percebe no painel de instrumentos que a luz do freio de mão continua acesa. Quando isso acontece, três diferentes problemas podem existir, colocando em risco a sua segurança e a dos passageiros.

Independente do motivo, o importante é entender que se a luz está acesa, é porque pode existir alguma falha no sistema de freio do veículo.

O freio de estacionamento, popularmente conhecido como freio de mão, foi projetado para manter o carro parado quando o motorista estaciona. Por isso, a luz deve acender apenas quando esse dispositivo estiver acionado e apagar ao desativar.

Quais problemas indicam a luz de freio de mão

São três problemas que podem existir no carro quando a luz de freio permanece acesa:

alavanca do freio de estacionamento não está completamente abaixada;

baixo nível do fluido do sistema de freio;

pastilhas de freio muito gastas.

O mais fácil de resolver é a primeira opção. Mas se ela não apaga quando você baixa, pode indicar também uma falha no interruptor da alavanca. Ou seja, o acionador da luz pode estar travado na posição de freio de mão puxado.

No entanto, o problema pode ser um pouco mais complicado.

As pastilhas de freio podem estar gastas, o que resulta em mais fluido sendo removido do reservatório. Por isso, é fundamental verificar o estado delas e providenciar a troca o quanto antes.

Na verdade, as pastilhas de freio fazem parte da manutenção periódica do carro e devem ser trocadas regularmente. Caso contrário, você poderá ter problemas mais graves e mais custosos.

Clique aqui e aproveite a promoção de pneus da CheckBox.

Quando trocar os fluídos de freio?

O sistema de freios de um carro é um dos mais importantes para a segurança do veículo e dos passageiros. Para que ele funcione corretamente, o nível do fluído de freio deve estar adequado.

Responsável pela transmissão de pressão do pedal até as rodas do carro, o fluido precisa ser completado imediatamente caso esteja abaixo do nível mínimo informado no reservatório, para garantir a operação ideal do sistema.

Outra possibilidade é a existência de bolhas alojadas no circuito ou o líquido pode estar contaminado.

Seja qual for o caso, é sugerido recarregar o sistema ou repor todo o líquido.

Por fim, você pode estar enfrentando um vazamento em uma das mangueiras da linha de freio ou nas pinças. Nessa situação, a primeira coisa a fazer é verificar o nível do fluido de freio.

Se mesmo reabastecendo você perceber que não enche, é preciso olhar embaixo do carro e procurar se há poças ou vazamentos.

O que devo fazer quando a luz de freio não apaga?

Seja qual for o motivo, se a luz de advertência não apaga quando você abaixa o dispositivo do freio de mão, o mais indicado a fazer é levar o veículo para uma uma boa revisão o quanto antes.

Não esqueça que ignorar este problema coloca em risco a sua segurança, a dos passageiros e a de quem divide a pista com você diariamente.

Busque uma uma loja especializada e de confiança, como a CheckBox – pneus e serviços, para cuidar do seu carro.

A empresa curitibana dispõe de alta tecnologia para atender os clientes em qualquer uma de suas três unidades: Seminário, Atuba e Araucária.

Além de prestar serviços automotivos de excelência, a CheckBox é referência na venda de pneus e peças.

Clique aqui e agende uma hora em uma das lojas da CheckBox.