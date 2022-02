Seja qual for o motivo do problema com o freio, para segurança de motorista e passageiros, é preciso levar o carro para avaliação.

Talvez você não saiba, mas o pedal de freio do seu carro pode estar dando sinais de que algo errado está acontecendo. E, como o sistema de freios é um dos principais componentes de segurança de um veículo, é essencial trocar ou reparar as peças ao menor sinal de desgaste.

Mas como é possível identificar se existe algum problema? Um bom começo é realizar as revisões periódicas do carro.

Além disso, ao identificar qualquer mudança no funcionamento dos freios, como pedal duro ou afundado, não perca tempo e procure um mecânico especializado.

O que pode acontecer quando o freio está afundado?

Sabe quando você aciona o pedal e sente que ele não te dá firmeza? E para brecar o carro é necessário afundar cada vez mais o pé? Provavelmente, os componentes do freio estão desgastados.

Isso significa que as pastilhas estão gastas ou que as lonas traseiras estão com a espessura muito reduzida, aumentando do curso do pedal. Em casos assim, o problema é resolvido apenas com a troca dos componentes comprometidos.

No entanto, o defeito pode ser um pouco mais complicado: vazamento do fluido. Quando esse for o motivo, se o veículo não for imediatamente levado ao mecânico, você poderá perder metade ou até mesmo todo o freio.

O que pode acontecer quando o pedal está duro?

Diferente do pedal mais baixo, neste caso ele está tão pesado que você tem dificuldade para frear o automóvel. Em situações assim, é provável a existência de problemas no hidrovácuo (sistema de assistência ao freio).

A função principal deste componente é justamente deixar o freio mais leve. Ou seja, a peça amplifica a força aplicada ao pedal, tornando-o mais eficiente.

Quando o pedal está duro, você até consegue brecar o carro, mas é preciso pisar com muita força e, possivelmente, percorrerá uma distância muito maior até ele parar completamente. Esses casos são perigosos, pois pode não dar tempo de evitar uma colisão.

Mas fique alerta: o pedal pesado também pode ser provocado pela baixa qualidade dos materiais usados nas pastilhas de freio. Ou ainda, em casos mais raros, quando existe um vazamento do diafragma do servo-freio.

Cuidados preventivos para segurança de todos

As revisões periódicas do veículo são importantes para evitar maiores problemas com o funcionamento e segurança. Crédito: Shutterstock

Sabe aquele ditado popular “melhor prevenir do que remediar”? Ele se aplica totalmente ao sistema de freios do seu carro. Por isso, vale a pena não esperar a existência de algum problema para procurar uma oficina.

Os cuidados preventivos são fundamentais para evitar consertos complexos, que são mais caros e também para aumentar a segurança de motoristas e passageiros.

Por isso, para você ficar tranquilo e confortável na hora de dirigir, o ideal é levar o automóvel para revisões completas e periódicas em locais especializados e de confiança.

