O excesso de combustível pode prejudicar algumas peças do carro. Saiba o que fazer.

Depois do clique, não. Essa é a orientação que você deve passar ao frentista na hora de encher o tanque do carro, para evitar problemas futuros com algumas peças.

Se você costuma pedir para colocar um pouco mais de gasolina, álcool ou diesel após o primeiro sinal de travamento da bomba, esqueça. Isso porque com o abastecimento “até a boca”, o excesso vai para o cânister, uma peça localizada entre o tanque e a admissão do motor.

Esse dispositivo funciona como um filtro, pois tem a função de captar e reter combustível em forma de vapor, para reduzir os gases poluentes emitidos pelo veículo em funcionamento. Ele não pode receber gasolina ou álcool em estado líquido.

Por que você não deve encher o tanque até a boca?

Para que o cânister trabalhe corretamente, é preciso existir um espaço para o vapor, entre o nível máximo de combustível previsto no tanque e o bocal de abastecimento.

Assim, quando o frentista enche o tanque além do indicado, o excesso ocupa exatamente o espaço destinado ao vapor. Com isso, além de danificar a peça, o combustível a mais pode contaminar outros componentes mecânicos do carro.

Caso o cânister seja danificado, os carvões presentes em seu interior podem se soltar e migrar para dentro do motor, o que ocasiona falhas e, talvez, outros danos mais sérios.

Outro problema comum, dessa vez estético, é o comprometimento da pintura do automóvel. Nos dias mais quentes, o aquecimento aumenta o volume do líquido no tanque e, com isso, corre o risco de vazar pela tampa.

Também prejudica a saúde

Você sabia que os vapores gerados pela gasolina, diesel e etanol contêm elementos como o benzeno (substância cancerígena), que são tóxicos para a saúde humana? Esse é mais um motivo para cuidar das condições do cânister.

Afinal, não é apenas o funcionamento do carro que está em risco com o excesso de combustível no tanque, mas também a saúde do motorista, passageiros e frentista (principalmente).

Fique de olho na quantidade de combustível

Embora seja recomendado rodar com o tanque cheio para economizar combustível, não significa completá-lo até a boca. Não é à toa que o reservatório do carro está preparado para comportar apenas uma determinada quantidade de gasolina, álcool ou diesel.

Por isso, se o frentista insistir para ir além do recomendado, não esqueça que isso poderá danificar o funcionamento do veículo.

Mantenha a revisão em dia

Você não precisa e nem deve esperar acontecer algum problema com o carro para levá-lo a uma oficina. Manter as revisões periódicas em dia é a melhor maneira de evitar surpresas desagradáveis e maiores gastos.

