Além da poluição, o escapamento com defeito pode ocasionar o aumento do consumo de combustível.

Não é apenas um barulho maior que o escapamento furado pode provocar. Falhas no funcionamento e até mesmo aumento do consumo de combustível também são características de carros com esse problema.

Isso porque o sistema de escapamento é encarregado de promover a redução de ruídos de um veículo, além de controlar a liberação de gases e ajudar a reduzir o consumo de gasolina, álcool ou diesel.

Por isso, se você percebeu qualquer barulho estranho ou furo (por menor que seja) no escapamento do seu carro, procure imediatamente uma assistência especializada para resolver o problema.

Por que o escapamento furado gasta mais combustível?

Esta peça sofre desgastes por resíduos de combustível e óleo, que atuam como corrosivos. Por isso, você deve ficar atento a detalhes importantes, tais como:

Aquecimento do assoalho;

Alteração nos ruídos quando o veículo está em funcionamento;

Trepidação anormal;

Aumento na temperatura interna do veículo.

Quando existe falha nesse sistema, a combustão é feita mais rapidamente, ocasionando o aumento do consumo de combustível, além de maior barulho interno do carro e danos ao meio ambiente.

Talvez você não saiba, mas atenção: a existência de problemas no escapamento do seu carro pode ser considerada infração média de trânsito, podendo gerar o recolhimento do veículo.

Por que o escapamento furado aumenta a poluição?

O sistema de escapamento do carro é responsável por filtrar os gases resultantes da queima do combustível, que são nocivos ao meio ambiente, impedindo a chegada deles ao interior do veículo.

Se alguma peça do escapamento, como os canos ou silenciadores, estiver danificada, haverá uma mudança no nível de gases que saem pelo sistema de exaustão do carro.

Essa alteração pode provocar variações no motor, principalmente falhas na marcha lenta, o que resulta em mais consumo de combustível.

Além disso e do barulho incômodo, com o escapamento furado, os gases tóxicos se espalham por todo o automóvel, pela região do motor e interior do veículo. Outra consequência é a presença de fumaça que provoca grande poluição.

Por isso, se você sentir odores diferentes (ácidos ou doces) quando estiver dirigindo, saiba que o sistema de escapamento pode estar com falha e, por isso, há vazamento de gases para a cabine. O ideal é realizar uma inspeção geral para evitar intoxicação dos ocupantes.

Como identificar problemas com o escapamento do carro?

O mais indicado é levar o veículo para inspeções regulares com especialistas em sistema de escapamento. Além disso, alguns sinais podem indicar a existência de algum problema.

Som estranho

Se você ouvir algum barulho diferente, como um som de chocalho, batida, rugido ou assobio, é possível que algo esteja errado com o sistema de exaustão do automóvel.

Cheiro estranho

Esse é um sinal claro de que existe um problema com o escapamento. Cheiros muito doces ou ácidos no lado dos passageiros pode ser um sinal de furo no escapamento.

Outros detalhes importantes

Rachaduras ou ferrugem no sistema de exaustão podem indicar algum problema. Além disso, é preciso ficar atento quando o carro estiver em funcionamento.

Seja qual for o sinal ou em caso de dúvida, o mais indicado é procurar uma oficina o mais rápido possível para realizar uma inspeção e, assim, evitar que o problema se agrave, significando mais custo.

