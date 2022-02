O estado dos pneus influencia diretamente na segurança e no desempenho do seu veículo.

Cuidar do seu carro é essencial, tanto para ele funcione da melhor forma, quanto para a sua segurança no trânsito. Por isso, saber a hora certa de trocar os pneus é fundamental para evitar acidentes.

Uma coisa importante de frisar é que a vida útil do pneu é diretamente influenciada pela maneira como o motorista utiliza o veículo e pelos cuidados que tem com aspectos como geometria e balanceamento, por exemplo.

Em geral, a recomendação é trocar os pneus a cada 60 mil quilômetros rodados. Este conteúdo é justamente para te ajudar a identificar a hora certa de investir em novos pneus.

Afinal, qual é o limite de uso de um pneu?

Uma maneira de identificar se chegou o momento de trocar os pneus do seu carro é analisando a profundidade dos “riscos na borracha” ou sulcos.

Além de drenar a água e refrigerar a borracha, os sulcos são responsáveis por aumentar a aderência do pneu ao asfalto. Sendo assim, a recomendação é que a troca seja feita quando eles atingirem uma profundidade igual a 1,6 milímetros.

Evite rodar com os pneus carecas.

Por que comprar pneus novos?

Mesmo sabendo da necessidade de trocar os pneus do carro, alguns motoristas optam por comprar pneus usados ou recauchutados, embora não tenham qualquer garantia sobre a segurança para rodar.

Para não colocar em risco a sua vida, da sua família e de outras pessoas que dividem o trânsito com você, fique atento às dicas abaixo para entender porque é importante comprar pneus novos.

Eles aumentam a capacidade de frenagem, aceleração e fazer curvas;

Possuem melhor desempenho em qualquer piso, seco ou molhado;

Proporcionam tração com maior desempenho e qualidade;

Ajudam a melhorar o consumo de combustível, reduzindo seu custo;

Proporcionam mais conforto nas viagens, pois a condução do carro será mais suave, com menos ruídos.

É possível utilizar pneus diferentes no carro?

Cada modelo de pneu possui um molde específico, com uma banda de rodagem e aderência diferente ao solo. Por isso, quando o motorista utiliza modelos diferentes, pode enfrentar instabilidade no controle do veículo ao dirigir.

O uso de pneus diferentes deve ser evitado no dia a dia para não prejudicar a segurança de todos os passageiros. Sendo assim, faça uso apenas em caso de emergência, até chegar a uma oficina.

Quais cuidados você precisa ter na hora de trocar os pneus?

É fundamental ficar atento a alguns detalhes na hora de trocar os pneus do seu carro. Isso vai te ajudar a manter a segurança e o desempenho da máquina.

As medidas dos pneus indicados para o modelo do veículo devem ser respeitadas. Cada carro possui a indicação do item ideal para garantir a segurança. Você pode achar essa informação no manual do carro.

Além disso, é preciso verificar a validade e a garantia dos pneus que estão sendo trocados. Isso é fundamental para o bom funcionamento do automóvel.

Se você ainda ficou com alguma dúvida, vale a pena levar o carro em uma loja de referência como a CheckBox – pneus e serviços, que conta com consultores e produtos especializados para garantir a sua segurança e de quem está com você na pista.

