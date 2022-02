A embreagem foi feita para funcionar por apenas alguns segundos. Por isso, manter o pedal pressionado pode ocasionar a quebra do sistema.

Quem nunca ficou parado no sinal vermelho, com o pedal da embreagem pressionado esperando a hora de sair? Embora essa seja uma atitude comum, pode prejudicar seriamente o veículo e trazer prejuízos ao bolso do proprietário.

Dirigir com o pé na embreagem é mais confortável para alguns motoristas, já que facilita na hora de engatar alguma marcha ou acionar o freio bruscamente, mas essa prática gera um consumo prematuro de peças como o platô, o disco e o rolamento.

Entenda melhor.

Afinal, o que é a embreagem?

A embreagem é o sistema de intermédio entre as ações do condutor e do automóvel, que leva a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e, então, às rodas. Por isso, é de grande importância para o funcionamento do carro.

Em condições normais, as peças da embreagem sofrem leves (quase imperceptíveis) desgastes quando acionadas.

Quais os riscos de manter o pé no pedal da embreagem?

O sistema de embreagem foi feito para funcionar por apenas alguns segundos.

Por isso, quando fica pressionado, o sistema provoca desgaste das peças e o afastamento do platô do disco de embreagem. Além disso, ao manter o pedal levemente acionado, o disco é constantemente lixado, pois gira em falso.

Esse mau hábito reduz muito a vida útil das peças: de 70 a 80 mil km, as peças passam a durar entre 5 e 10 km. Em casos mais extremos, pode ocorrer a quebra do sistema de embreagem.

Além da quebra dos componentes, pode acontecer o superaquecimento da embreagem, colocando em risco o funcionamento do automóvel e, consequentemente, a segurança do motorista e passageiros.

Como fazer a embreagem durar mais?

Uma das piores situações que levam à quebra da embreagem é segurar o carro em um subida, com o pé pressionando o freio e a embreagem. Em rampas de garagem de estacionamentos de shoppings ou de condomínios é comum isso acontecer.

Se este é o seu caso, saiba que segurar o carro com a embreagem acionada enquanto o portão abre pode ocasionar a quebra do sistema. Nessa situação, puxe o freio de mão.

Outra atitude importante é tirar o pé totalmente do pedal logo após a troca de marcha. Também é importante evitar cargas desnecessárias para o veículo, pois quanto maior o peso, maior será o desgaste da embreagem.

Troque de marcha apenas quando for preciso, principalmente se você trafegar por pistas longas e sem semáforos. Para isso, mantenha a regularidade da velocidade. Assim, você economiza embreagem e combustível.

O que devo fazer se o sistema de embreagem quebrar?

Vamos imaginar que você está dirigindo e de repente a embreagem quebra. Se isso acontecer, não tente andar mais com o carro. Encoste e acione o guincho para levar a uma oficina de confiança.

As montadoras de carro recomendam trocar o kit completo do sistema de embreagem, que é formado pelo platô, disco e rolamento, e não apenas uma peça separadamente, pois o desgaste de uma gera o das outras.

