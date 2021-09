A ressonância magnética e o raio-X são essenciais para um diagnóstico preciso e um tratamento ortopédico adequado. Entenda mais sobre eles.

Muitas vezes, o diagnóstico preciso de algumas patologias ou lesões depende de uma investigação mais completa. Nos tratamentos ortopédicos, alguns exames podem identificar o problema com clareza. Por exemplo, pesquisas feitas com a ressonância magnética e o raio-X digital facilitam a prevenção e a identificação de doenças.

Saiba mais sobre a ressonância magnética

A máquina de ressonância magnética possui uma tecnologia que cria imagens em alta definição, sem emitir radiação. Ela possui um ímã que analisa o corpo por campos magnéticos e pulsos de radiofrequência.

Dessa forma, a ressonância magnética ajuda a identificar doenças ortopédicas, abdominais, cervicais, de coluna, fraturas e muito mais. Também é possível detectar tendinites, investigar cartilagens, músculos e ligamentos rompidos.

Para fazer o exame, o paciente precisa remover qualquer item ou objeto de metal (zíper, brincos, relógio etc.) e, em alguns casos, pode ser necessário o contraste intravenoso. Dependendo da região a ser analisada, o exame pode levar alguns minutos ou até uma hora. Durante o exame, o paciente precisa ficar deitado, imóvel, em uma maca no equipamento. É um exame indolor e tem grande precisão de resultado.

Com as imagens em alta definição, os médicos conseguem fazer um diagnóstico preciso.

Exames de imagem identificam tanto fraturas ósseas como de tendões, músculos e cartilagens. Crédito: Shutterstock

Como funciona o raio-X digital

Com a tecnologia e precisão do raio-X digital, é possível obter imagens de qualidade com menos exposição à radiação ionizante, o que torna o exame mais seguro. Os exames radiológicos são simples e rápidos, utilizados para visualizar possíveis ossos fraturados, inchaços e tumores.

Para realizar o exame, o paciente precisa estar imóvel sobre a maca e o equipamento de raio-X ficará posicionado sobre a área a ser examinada. Com a tecnologia do raio-X digital, é possível ver o exame digitalmente e em poucos segundos. Durante a realização do exame, o paciente não sente nem um tipo de desconforto, ele também pode ser realizado pela maior parte da população, exceto por mulheres grávidas.

